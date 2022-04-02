Kars Vadisi'nde koyunlar otluyor - Son Dakika

Kars Vadisi'nde küçükbaş hayvanlar otlamaya başladı. Büyük emeklere yapılan yeşillendirme çobanların iştahını kabartırken, yeni filizlenmeye başlayan otların koyunlar tarafından tüketilmesine yetkililer sessiz kalıyor.

Kars Vadisi Projesi çerçevesinde Kars Kalesi altında yeşillendirilen alan koyunlara ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte çobanlar binbir zahmetle taşınarak yeşillendirme yapılan bölgede hayvanlarını otlatıyorlar. Nisan ayı ile birlikte yeşermeye başlayan otlar daha büyümeden koyunlar tarafından yeniyor.

Güneşli hava ile birlikte Kars Vadisi'ne gelen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

Koyunların bu bölgede otarılmasının doğru olmadığını ifade eden vatandaşlar, "Yazık burası turistik bir yer, herkes burayı geziyor. Bin bir emekle yeşillendirme yapılmış, insanlar kimseye aldırış etmeden hayvanlarını burada otarıyor. Buranın yetkilisi yok mu neden buna müsaade ediyor" diye tepki gösterdiler.

Öte yandan Milletvekillerinin büyük gayret, destek ve çıkardığı ödeneklerle tamamlanan Kars Vadisi her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Kale altında bedesten üstüne yapılan yeşillendirme vadinin görünümüne ayrı bir güzellik katarken, burada hayvan otlatılması ise görenleri üzdü. - KARS