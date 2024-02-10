Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat Köy Ziyaretleri Yaptı

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Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, köy ziyaretleri kapsamında Merkez Karakale köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Polat, geldiği Karakale köyünde vatandaşların sorunlarını dinledi. Sorunların çözümü için yetkililere talimat verdi.

Polat, daha sonra Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ziyaret ederek, kooperatifin faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Kooperatif tarafından üretilen ürünleri de inceleyen Vali Polat, kadınlara çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Polat, "Kadın Çiftçiler Öğreniyor, Ekonomik ve Sosyal Olarak Güçleniyor" Projesi çerçevesinde eğitim verilen kadın çiftçilere ise sertifikalarını verdi.

Kars'ta ilk olarak Karakale köyünden başlatılan "Kadın Çiftçiler Öğreniyor, Ekonomik ve Sosyal Olarak Güçleniyor Projesi" ile Kars Merkez ve 7 ilçede 400 kadın çiftçiye "Sağım Hijyeni", "Süt Hijyeni" ve "Sanitasyon" konularında eğitim verilmesi planlanıyor. - KARS