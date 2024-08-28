Kars Valisi Ziya Polat Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Kars Valisi Ziya Polat Vatandaşlarla Buluştu

Kars Valisi Ziya Polat Vatandaşlarla Buluştu

Kars Valisi Ziya Polat, Halk Günü buluşmasında vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözüm için talimatlar verdi.

28.08.2024 12:59
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Kars Valisi Ziya Polat, düzenlenen Halk Günü buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kars Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Halk Günü buluşmasında Açık Kapı Şube Müdürü Hakkı Karakoç ve İŞKUR Müdürü Yusuf Bulut'ta hazır bulundu.

Halk Günü'nde vatandaşlar, çeşitli konularda Valiliğe ilettikleri talepler ve sorunlar hakkında doğrudan geri dönüş alma fırsatı buldular. Vali Polat, sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili birimlere talimatlar verdi ve her başvurunun titizlikle değerlendirileceğini belirtti.

Vali Polat, "Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak için buradayız. Her bir talep ve öneriyi dikkate alarak, şehrimizin daha iyi bir yer olması için çalışacağız" dedi.

Vatandaşlar, ulaşım, sağlık, eğitim ve altyapı gibi konularda görüşlerini Polat ile paylaştı. Vali Polat, tüm başvuruların yakından takip edileceğini ve gerekli adımların atılacağını vurguladı. Ayrıca, vatandaşların bu tür etkinliklere katılımının önemine dikkat çekerek, açık iletişim ve şeffaflık ilkesinin Valilik tarafından her zaman desteklendiğini ifade etti.

Halk Günü, valilikle vatandaşlar arasındaki bağı güçlendirmek ve toplumun ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla düzenleniyor. Vatandaşlar, bu tür etkinliklerin kendileri için büyük bir önem taşıdığını ve sorunlarının yetkililerle doğrudan paylaşılmasının memnuniyet verici olduğunu kaydettiler.

Halk Günü buluşmalarında vatandaşların devlet kurumlarıyla iletişim kurmalarını ve sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması sağlanıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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