Kars yerel haberi | Kars'ta silajlık mısırın hasadı yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kars yerel haberi | Kars'ta silajlık mısırın hasadı yapılıyor

12.10.2022 13:22
Kars yerel haberi | Kars'ta silajlık mısırın hasadı yapılıyor

Kars haberleri... Kars'ta, kışın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırın hasadı başladı.

Kars'ta, kışın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırın hasadı başladı.

Verimli topraklara sahip Kars'ta bu yıl etkili olan yağışlarla sulu alanlara ekilen silajlık mısır, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Yaz boyunca yetiştirilen mısırın hasadı traktörlerle yapılıyor. Yapılan hasat sonrası silajları stoklayan çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamış olacak.

Tarlada hasadı yapılan mısırı köylüler daha sonra traktörlere doldurularak evlerine taşıyor.

Kars genelinde birçok noktada ekilen mısır, kışın hayvanlara veriliyor. - KARS

YORUMLAR
500
DOKTOR, 7 AYLIK DOĞAN BEBEKLE SEVK EDİLDİĞİ KENTE GİTTİ DOKTOR, 7 AYLIK DOĞAN BEBEKLE SEVK EDİLDİĞİ KENTE GİTTİ Doktor, 7 aylık doğan bebekle sevk edildiği kente gitti Doktor, 7 aylık doğan bebekle sevk edildiği kente gitti Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı
Kaynak: İHA

Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars yerel haberi | Kars'ta silajlık mısırın hasadı yapılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:48 İBB Meclisi birbirine girdi! İYİ Partili Taylan Yıldız'ın kürsüde açtığı döviz, AK Partilileri sinirlendirdi
18:35 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
18:33 Kafasını cips poşetine sıkıştıran karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 21:01:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kars yerel haberi | Kars'ta silajlık mısırın hasadı yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement