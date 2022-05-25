KARSESOB Başkanlığı'na Bakırhan seçildi - Son Dakika
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KARSESOB Başkanlığı'na Bakırhan seçildi

25.05.2022 13:44
KARSESOB Başkanlığı'na Bakırhan seçildi

Kars Esnaf Odalar Birliği (KARSESOB) Başkanlık seçimi yapıldı.

Kars Esnaf Odalar Birliği (KARSESOB) Başkanlık seçimi yapıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan seçim Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan oluşumu ile başladı.

Divan oluşumunun ardından seçime katılan üç aday sırası ile konuşma yaptı. Başkanlık seçimine Adem Burulday, Murat Bakırhan ve Subutay Kılıç katıldı. Başkan adaylarının konuşmasının ardından seçime gidildi. Seçimde 118 oy kullanıldı. Kullanılan oyların dağılımı ise şu şekilde; Murat Bakırhan 52 oy, Subutay Kılıç 47 oy alırken Adem Burulday ise 18 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonucuna göre Murat Bakırhan Kars Esnaf Odaları Birliği Başkanı seçildi. Seçim sonrası açıklama yapan Başkan Bakırhan, "Bugün burada bizleri bu göreve laik gören bütün esnaf odalarına ve üyelerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - KARS

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Kaynak: İHA

İstiklal Marşı, Turizm, Esnaf, Kars, Yerel, Son Dakika

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