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Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir'i ziyaret etti. İlçeye iş birliği ve uyum içerisinde hizmet edeceklerini vurgulayan Ünsal ve Demir, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi.

Başkan Ünsal, Kaymakam Demir'i ziyaret etti. Birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı ziyarete ilişkin Ünsal, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Karşıyaka'mız için hayata geçireceğimiz projelere birlikte imza atacağız ve kentimizi dayanışma içinde kalkındıracağız. Ortak idealimiz olan Karşıyaka'ya en iyi şekilde hizmet etme noktasında uyumlu ve sağlıklı bir diyalog sürdüreceğimize olan inancım tam. Birlik ve beraberliğimiz bize güç verecek. Gösterdiği dayanışma ve nezaket için Sayın Kaymakam'ımız Özkan Demir'e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum."