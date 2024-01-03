Karşıyaka Belediyesi, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi\'nde camaltı boyama kursu düzenliyor

Karşıyaka Belediyesi, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde yaş almış yurttaşların sosyalleşmesini ve toplumsal hayata daha aktif katılımını sağlayan etkinliklerini kararlılıkla sürdürüyor. Merkezde düzenlenen camaltı boyama kursu, ileri yaştaki bireylerden yoğun ilgi görüyor.

Karşıyaka Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde 60 yaş ve üzeri Karşıyakalılara yönelik ücretsiz kurs ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Aktif ve sağlıklı yaşlanmayı sağlamak amacıyla düzenlenen birbirinden farklı kurs ve etkinliklerle yaş almış yurttaşların sosyalleşmesi ve toplumsal hayatta daha katılımcı olmaları hedefleniyor.

Merkez bünyesinde düzenlenen kurs, atölye ve etkinliklere Karşıyaka'nın çınarları yoğun ilgi gösteriyor.

Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde düzenlenen kurslardan biri olan camaltı boyama kursu, yaklaşık 2 yıldır merkez üyelerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Resim sanatına yeni bir boyut kazandıran Karşıyakalı bilge çınarlar, Celal Yetkin Sanat Merkezi'nde camaltı boyama tekniği ile eşine pek rastlanmayan tarzda eserler ortaya koyuyor. Doğa, şehir motifleri ve insan yüzlerini tasvir eden resimlerin yapıldığı kurs bitiminde sergi düzenleniyor. Yeteneklerini keşfeden çınarlar eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

"60 YAŞ ÜSTÜ HERKES MERKEZE UĞRAMALI"

Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin duvarlarını arkadaşlarıyla birlikte boyadıklarını belirten emekli beden eğitimi öğretmeni ve camaltı boyama kursu eğitmeni Güngör Günay, "Bu sırada yöneticimize 'camaltı boyama' eğitimi verebileceğimi söyledim. Kursumuzu açtık, 15 arkadaş bir araya geldik. Çok güzel eserler yapıyoruz, mükemmel zaman geçiriyoruz. Sergimiz ve eserlerimiz ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü, satışlar yapıldı. Bu merkez büyük bir ihtiyaca yanıt veriyor, yaş almış büyüklerin sosyalleşmesine katkıda bulunuyor. Hiç kimse yaşlandığını düşündüğü için eve kapanmasın; haftanın 5 günü spordan dansa, resimden dil kurslarına kadar birçok etkinlik var. 60 yaşına gelmiş herkes Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'ne uğramalı. Bizleri yalnız bırakmayan başta Karşıyaka Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay ve Karşıyaka Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUZ"

Yaş almış yurttaşların toplumsal hayatta daha aktif rol almasını önemsediklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Biz değerli büyüklerimizin dört duvar içinde, yalnızlığa itilmiş halde yaşamalarını istemiyoruz. Bizi bu günlere hazırlayan bilge çınarlarımızın hayat tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz, onları genç nesillerle buluşturmayı çok önemsiyoruz. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde değerli büyüklerimizin ilgi alanlarına yönelik kurslar ve atölyelerin yanı sıra daha hareketli olmalarını sağlayacak spor aktiviteleri ve kültürel turlar düzenliyoruz. Tüm bu faaliyetlerde onları gençlerle bir araya getirerek kuşaklar arası iletişimin güçlenmesine katkı sunuyoruz. Camaltı boyama konusunda Güngör Günay öğretmenimizden gelen talebi büyük bir mutlulukla kabul ettik. Ürettikleri eserleri gördükçe onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.