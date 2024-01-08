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Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Eğitimler Düzenliyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Eğitimler Düzenliyor

Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında eğitimler düzenleyerek toplumsal farkındalık oluşturacak faaliyetlerini sürdürüyor. Sürdürülebilirlik Ofisi'nin düzenlediği Yerelde İklim Eylemi ve Çocuk Sempozyumu 9 okuldan 575 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Yaklaşan iklim krizi, gıda krizi, su krizi sürdürülebilir hayata yönelik en önemli tehditlerdir. Toplumun her kesiminin dahil olduğu bir mücadele programı uygulanmadan bu krizlerin etkilerinden korunmak mümkün değil” dedi.

Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Eğitimler Düzenliyor
08.01.2024 - 17:28,  Güncelleme: 17:47
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Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında eğitimler düzenleyerek toplumsal farkındalık oluşturacak faaliyetlerini sürdürüyor. Sürdürülebilirlik Ofisi'nin düzenlediği Yerelde İklim Eylemi ve Çocuk Sempozyumu 9 okuldan 575 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Yaklaşan iklim krizi, gıda krizi, su krizi sürdürülebilir hayata yönelik en önemli tehditlerdir. Toplumun her kesiminin dahil olduğu bir mücadele programı uygulanmadan bu krizlerin etkilerinden korunmak mümkün değil" dedi.

Karşıyaka Belediyesi iklim krizi ile mücadele kapsamında toplumsal farkındalık oluşturacak ve toplumun her kesimini harekete geçirecek uygulamalarına kararlılıkla devam ediyor. Sürdürülebilirlik Ofisi'nin düzenlediği, ilgili müdürlüklerin destek verdiği faaliyetlerle dünyayı tehdit eden çoklu krizler ile ilgili bilgilendirici çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda düzenlenen Yerelde İklim Eylemi ve Çocuk Sempozyumu, Şair Eşref İlkokulu, Gülsafa Firdevs Kapancıoğlu İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Ankara İlkokulu, Fatma Neşe Kaya İlkokulu, Şemikler İlkokulu, Mehmet Seriye Özbey İlkokulu, Şehit Astsubay Hilmi Öz İlkokulu ve Nebahat Alparslan İlkokulu'ndan 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 575 öğrenci ile 2 saat süren eğitim ve uygulama çalışmaları yapıldı. Öğretmen ve velilerin de katıldığı sempozyumda atık yönetimi eğitimleri verildi, çevreye ve doğaya duyarlılığın artırılmasına yönelik tiyatro oyunları sergilendi. Sempozyumlara Karşıyaka'da bulunan 27 ilkokulun katılımıyla devam edileceği belirtildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sürdürülebilirlik bilincinin erken yaşlarda edinilmesi gerektiğini belirterek, "Yaklaşan iklim krizi, gıda krizi, su krizi sürdürülebilir hayata yönelik en önemli tehditler.ü Toplumun her kesiminin dahil olduğu bir mücadele programı uygulanmadan bu krizlerin etkilerinden korunmak mümkün değil. Karşıyaka Belediyesi olarak uluslararası standartlara uygun planlar, raporlar hazırlıyoruz. Bu planlar kapsamında örnek uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Ancak bunun toplumda karşılık bulması için sürdürülebilirlik bilincinin oluşturulması, toplumun her kesiminin bu çalışmalarının öneminin farkına vararak çalışmalara destek olması gerekiyor. Çocuklarımızla bir araya gelerek sürdürülebilirlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Keyifli ve verimli geçen sempozyumlarla çoklu krizlerle mücadelemize genç kuşakları da dahil ediyoruz. Duyarlı çocuklarımıza, destek olan öğretmenlerimize, ailelerine ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Cemil Tugay, Karşıyaka, Çocuk, Çevre, Yerel, Son Dakika

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