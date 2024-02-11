Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi Girişimcilere Destek Vermeye Devam Ediyor

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Karşıyaka Belediyesi'nin 2021 yılında hizmete açtığı Kolektif Girişimcilik Merkezi, bölgedeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine öncülük ediyor. Bugüne kadar onlarca eğitim, etkinlik, atölye ve mentorluk faaliyetine imza atan merkez, 131 girişimcinin parlak iş fikirlerini yaşama geçirmesini sağladı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlediği 2022 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödüle layık görülen Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi, kentteki girişimcilik potansiyelini en üst seviyeye ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaşar Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi ile iş birliği içerisinde yürütülen faaliyetlerle, 'Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler' teması altında çalışan, erken aşama girişimlere ön kuluçka merkezi olarak ücretsiz hizmetler sunuluyor.

YAKLAŞIK 3 YILDA NELER OLDU?

İş fikri olanlara fiziki altyapı desteğinden mentorluk programlarına kadar pek çok hizmet ile katkı sağlayan merkeze, Mart 2021'den bu yana 167 aday girişimci başvurusu yapıldı. 122 aday değerlendirme sürecine çağrıldı ve 63 girişim Kolektif'e kabul edildi. 131 kişi 'Karşıyaka Kolektif Girişimcisi' oldu. 320 kişi Girişimcilik-101 Eğitimi Sertifika Programı'na katıldı. 217 girişimci-mentor görüşmesi gerçekleştirildi. 18 girişim şirketleşirken, Teknopark ile Kuzey İzmir TEKMER'e transfer olan, ödüllendirilen, çeşitli desteklere hak kazanan ve yatırım alan girişimler de başarılarıyla dikkat çekti.

PROFESYONEL EĞİTİM DESTEKLERİ

Öte yandan, Karşıyaka Kolektif'in girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan destekleri kapsamında; 1349 katılımcı ile 43 çevrim içi eğitim, 2098 katılımcı ile 69 fiziki eğitim, 386 katılımcı ile 13 liseli girişimciler eğitimi, 311 katılımcı ile 10 üniversite öğrenci topluluğu buluşması, 1068 katılımcı ile 11 yeni nesil etkinlik (İdeathon, Legathon ve Hackathon) ve 634 katılımcı ile 9 tea talk etkinliği (uzmanlar ile buluşmalar) gerçekleştirildi.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi Sorumlusu Rafet Yacan, çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Kolektif olarak, akıllı ve sürdürülebilir şehirleşmeyi, Karşıyaka'dan başlatarak yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, temamızı 'Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler' olarak belirledik. Bu temaya odaklanarak, yenilikçi çözümler geliştirmek, sürdürülebilirlik bilincini yaymak ve toplumun refahını artırmak için çalışıyoruz. Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi'nin temel hedefi, girişimcilik ruhunu teşvik etmek, yenilikçi fikirlere destek vermek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir. İş birlikleri, eğitimler ve etkinlikler aracılığıyla girişimcilerin başarılı olmalarına yardımcı olmaya ve toplumda pozitif bir değişim yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz."