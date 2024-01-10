 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karşıyaka Belediyesi, Muhtarlarla İş Birliği Yaparak Yurttaşların Taleplerini Karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka Belediyesi, Muhtarlarla İş Birliği Yaparak Yurttaşların Taleplerini Karşılıyor

Karşıyaka Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışıyla Karşıyakalıların taleplerinin karşılanmasında mahalle muhtarlarıyla iş birliği yapıyor. Muhtarlıklara iletilen istek, talep ve şikayetler, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ilgili birimleri iletiliyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iletişim kanallarının çeşitliliği ve erişilebilirliğin önemine vurgu yaparak, 5 yılda toplam 9 bin 49 talebin çözüme ulaştırıldığını belirtti.

Karşıyaka Belediyesi, Muhtarlarla İş Birliği Yaparak Yurttaşların Taleplerini Karşılıyor
10.01.2024 - 13:16,
Abone Ol

Karşıyaka Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışıyla Karşıyakalıların taleplerinin karşılanmasında mahalle muhtarlarıyla iş birliği yapıyor. Muhtarlıklara iletilen istek, talep ve şikayetler, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ilgili birimleri iletiliyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızda hizmet üretirken önceliğimiz yurttaşlarımızın taleplerini karşılamak, önerilerini dinlemek. Bu noktada iletişim kanallarının çeşitliliği ve erişilebilirlik çok önemli" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, benimsediği katılımcı yönetim anlayışıyla ilçede sunduğu hizmetleri yurttaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yönlendiriyor. Bu noktada mahalle muhtarları aktif görev alarak topladıkları istek, talep ve şikayetleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne iletiyor. 27 mahalleden toplanan talepler ilgili müdürlüklere yönlendirilerek hızlıca yanıt verilmesi sağlanıyor. Süreç sonunda sunulan çözüm ve üretilen hizmetler muhtarlar aracılığıyla talepte bulunan yurttaşa bildiriliyor. Kurulan güçlü iletişim, ortaya konulan katılımcı yönetim anlayışı hem hizmetlerin memnuniyet oranını artırıyor hem de aidiyetlik duygusunun güçlenmesine katkı sunuyor.

5 YILDA 9 BİN 49 TALEP KARŞILANDI

Muhtarlıklara 5 yılda iletilen toplam 9 bin 49 istek, talep ve şikayetin tamamı çözüme ulaştırıldı. 2019 yılında bin 96, 2020 yılında bin 327, 2021 yılında 2 bin 263, 2022 yılında 2 bin 172 ve 2023 yılında 2 bin 191 konu Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla ilgili müdürlüklerce incelendi ve yanıtlandı.

"ERİŞİLEBİLİR HİZMET SUNMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Yerelde kurulan iş birliklerinin çok önemli olduğunu belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızda hizmet üretirken önceliğimiz yurttaşlarımızın taleplerini karşılamak, önerilerini dinlemek. Bu noktada iletişim kanallarının çeşitliliği ve erişilebilirlik çok önemli. Bireysel başvurular, çağrı hatları, Whatsapp hatları, sosyal medya hesapları, e-posta hesapları birçok noktadan talep topluyoruz. Demokratik toplum örgütleri aracılığıyla talep iletilebildiği gibi demokrasinin ilk adımı olan muhtarlarımız aracılığıyla da talepler iletiliyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz titiz bir çalışmayla bu talepleri ilgili birimlerimize iletiyor ve süreçlere dahil olarak çözüm üretilmesine katkı sunuyor. 5 yılda toplam 9 bin 49 talebi sonuca ulaştırdık. Erişilebilir hizmet sunmak çok önemli. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cemil Tugay, Karşıyaka, Yerel yönetim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karşıyaka Belediyesi, Muhtarlarla İş Birliği Yaparak Yurttaşların Taleplerini Karşılıyor - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48
Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:24:12. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi, Muhtarlarla İş Birliği Yaparak Yurttaşların Taleplerini Karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement