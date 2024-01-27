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Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaç budama çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaç budama çalışmalarına devam ediyor

Karşıyaka Belediyesi, kent içinde bulunan park ve ağaçlık alanlarda bakım çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri rutin budamalarını gerçekleştirirken, risk teşkil eden ağaçlarda budama yaparak çevre güvenliğini sağlıyor. Ayrıca, sömestr döneminden yararlanan ekipler okul bahçelerinde bulunan ağaçları da budayarak, olumsuz hava şartlarının getireceği riskleri ortadan kaldırıyor ve ağaçların daha sağlıklı büyümesini sağlıyor. Ağaç budamalarından elde edilen odunlar ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaç budama çalışmalarına devam ediyor
27.01.2024 - 14:18,
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Karşıyaka Belediyesi, kent içinde bulunan park ve ağaçlık alanlarda bakım çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hem rutin budamalarını gerçekleştiriyor hem de risk teşkil eden ağaçlarda budama yaparak çevre güvenliğini sağlıyor.

Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ilçe genelinde ağaç budaması yapılıyor. Sömestr döneminden yararlanan ekipler okul bahçelerinde bulunan ağaçları da budayarak, hem olumsuz hava şartlarının getireceği riskleri ortadan kaldırıyor, hem de ağaçların daha sağlıklı büyümesini sağlıyor. Yurttaşlardan ve okul yönetimlerinden gelen talepleri dikkate alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmaları ilçe geneline yayarak sokaklarda, mahalle aralarında ve parklarda sağlıksız büyüyen, tehlike arz eden ağaçlara yönelik budama ve sağlıklılaştırma çalışmalarını yürütüyor.

ODUNLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

Fırtınalı havalarda, elektrik tellerine temas etmesi halinde elektrik kesintilerine ya da kısa devre nedeniyle yangına sebep olabilecek ağaç dalları tek tek temizlendi. Bu dalların yere düşerek vatandaşlara ya da araçlara zarar vermesinin de önü alınmış oldu. Ağaç budamalarından elde edilen odunlar ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kışlık yakacak ihtiyacı duyan önceden belirlenen vatandaşlar belediyenin bu hizmetinden hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek.

MERKEZ VE İLÇE GENELİNE YAYILACAK

Sömestr tatili nedeniyle ilçede bulunan okulların bahçelerinde bulunan ağaçlara da bakım yapılıyor. Okul yönetimleriyle koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında okulların büyük çoğunluğunda ağaç budama çalışmasını tamamlayan ekipler, ağaçların gelişmesini kuvvetlendirip, sağlıklı bir büyüme zemini hazırlıyor. Ayrıca görsel açıdan da göze hoş gelen form verme çalışmaları da yürütülüyor. Budama çalışmaları talepte bulunan kamu kurumu ve kuruluşlarının bahçelerindeki ağaçların yanı sıra ilçenin tamamında devam edecek.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaç budama çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


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