Karşıyaka Belediyesi Ramazan Ayında İftar Yemekleri Düzenliyor

Yerel

Ramazan geleneklerini yaşatan Karşıyaka Belediyesi, farklı mahallelerde düzenlediği iftar yemekleri ile vatandaşları bir araya getiriyor, dayanışma duygusunu güçlendiriyor.

Karşıyaka Belediyesi, Ramazan ayının başından itibaren farklı mahallelerde iftar yemekleri düzenlemeye devam ediyor. Bugüne kadar İmbatlı, Cumhuriyet, Örnekköy, Fikri Altay ve Zübeyde Hanım mahallelerinde düzenlenen iftarlar yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kurulan sofraların etrafında bir araya gelen çok sayıda Karşıyakalı, birlikte oruç açıp Ramazan ayının bereketini paylaştı.

EN BÜYÜK BULUŞMA KADİR GECESİ'NDE

Ramazan ayında paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatan geleneksel iftar yemeklerinin; Bahçelievler, Alaybey, Nergiz-Goncalar, Latife Hanım, Demirköprü, Şemikler ve Dedebaşı mahallelerinde de düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi'nin en kalabalık iftar buluşması, her yıl olduğu gibi yine Kadir Gecesi'nde (5 Nisan) Karşıyaka Çarşı'da gerçekleştirilecek. Toplumun her kesiminden yüzlerce kişinin bir araya geleceği sofrada; birlik, beraberlik ve hoşgörü mesajları verilecek.