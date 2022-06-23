Karşıyaka'da 96. Yıl Coşkusu İçin Hazırlıklar Tamam

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya geldiği ve Karşıyaka Spor Kulübü formasına ay-yıldız armağan ettiği 24 Haziran 1926 tarihinin yıldönümü kutlamaları büyük bir coşkuya sahne olacak.

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Spor Kulübü, 1912 Karşıyaka Derneği ve Karşıyaka Taraftar Derneği iş birliğinde düzenlenecek etkinlik programı kapsamında ilk olarak; yarın (24 Haziran Cuma) saat 09.30'da Zübeyde Hanım Anıt Mezarı ziyaret edilecek. Ardından saat 10.00'da Latife Hanım Köşkü'nde "Karşıyaka ve Atatürk" fotoğraf sergisi açılacak.

YENİ TÜRKÜ VE SİRMC SAHNE ALACAK

Saat 17.30'da "Rüzgarın Kızı" lakaplı Karşıyakalı atletizmci Semra Aksu'nun adını taşıyan atletizm pistinin açılışı gerçekleştirilecek. 19.00'da ise Bostanlı Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılacak. Ardından kano, yelken ve bisiklet korteji start alacak. Akşam gerçekleştirilecek olan konserlerle 24 Haziran coşkusu zirveye taşınacak. Karşıyaka Spor Kulübü'ne yaptığı şarkılar ile tanınan Sirmc saat 20.30'da Bostanlı Yasemin Kafe önündeki konser alanında sahne alacak. Ardından sevilen müzik grubu Yeni Türkü, birbirinden güzel şarkıları ile Karşıyakalılarla buluşacak.