Karşıyaka Belediyesi, kent içi tarımı yaygınlaştırmak için yeni bir bostan daha kazandırdı

İklim krizi ve olası etkilerinden gıda krizine karşı kenti güçlendirmeyi hedefleyen ve kent içi tarımı yaygınlaştırmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, ilçeye bir bostan daha kazandırdı.İlki Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde bulunan kent bostanlarının ikincisi ise Zübeyde Hanım Mahallesi'nde oluşturuldu.
Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliği ve gıda krizine karşı yürüttüğü programlar kapsamında kent içi tarımı yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu anlayışla kent içinde bostanlar oluşturmaya başlayan Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Şantiye Tesisleri'nin ardından Zübeyde Hanım Mahallesi'ne de kent bostanı kazandırdı. Çeşitli meyve ve sebze tohumlarının toprakla buluşturulduğu bostanlardaki üretimler ile hem belediye bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Muhittin ve Ayşe Dudu Sağıroğlu Tohum Merkezi'ne tohum desteğinde bulunmak hem de Karşıyaka'nın iklimine uygun çeşitleri tespit etmek hedefleniyor. Ayrıca bostanlarda yetişen ürünler Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokullarındaki çocukların öğünlerinde kullanılmak üzere anaokullarına gönderiliyor.
65 MEYVE AĞACI, 160 ÇALI BULUNUYOR
Zübeyde Hanım Mahallesi 7563/10 sokak üzerinde 942 metrekare meyve bahçesi, 400 metrekare bostan alanı ve yürüyüş yolları olmak üzere toplam 1635 metrekare alan üzerinde kurulu Zübeyde Hanım Bostanı, kent içi tarıma verdiği destek ile birlikte mahalle sakinlerine de nefes oldu. Alan ayva, ceviz, cennet elması, mandalin, nar, hünnap, armut, badem ve elma çeşitleri olmak üzere toplam 65 adet meyve ağacı ile kuşburnu, kara mürver ve aronya çeşitleri olmak üzere 160 adet meyvesi yenilebilen çalı bitkisine ev sahipliği yapıyor. Bostan alanı içinde ise kışlık brokoli, karnabahar, lahana ve marul çeşitleri bulunuyor. Alan içinde bulunan meyve ağaçlarının ve diğer bitkilerin ot temizliği, çapalama ve gübreleme gibi periyodik bakımları düzenli bir şekilde gerçekleştiriliyor.
İKİ PERİYOT ŞEKLİNDE ÜRETİM YAPILIYOR
Örnekköy Şantiyesi içinde bulunan bostan alanı ise 37 parselden oluşuyor. Toplam 1170 metrekare alana sahip bostanda yazlık ve kışlık olmak üzere 2 periyot şeklinde bitkisel üretim yapılıyor. Kış periyodunda kereviz, pırasa, beyaz lahana, kırmızı lahana, brokoli, karnabahar, ıspanak ve marul çeşitleri yetiştiriliyor. Bostanda yerel tohum ekimi ve fide dikimi uygulamaları ile yetiştiricilik yapılıyor.
BOSTANDA YETİŞİYOR, MİNİKLERE ÖĞÜN OLUYOR
Karşıyaka'da kentsel tarımı yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalık yaratmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Karşıyaka Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Yusuf Can Gökmen, "Dünyanın yakın gelecekte karşı karşıya kalabileceği gıda krizine karşı kenti dirençli hale getirmeyi ve şehir içi tarımı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Gıda meselesini üst ölçekten, kesişimsel ve çok boyutlu biçimde ele alıp Türkiye'de ilçe ölçeğinde ilk örnek olarak oluşturduğunuz Karşıyaka Gıda Strateji Belgemiz çerçevesinde planlıyoruz. Bir taraftan yerel tohumlarımızı tohum merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızla paylaşırken diğer yandan kentsel tarım imkanları dahilinde bostanlarımızda hiçbir ilaç ve kimyasal gübre kullanmaksızın yaptığımız üretimimizde hem yerel tohumlarımızı çoğaltıyor hem de ürettiği ürünleri sağlıklı ve adil gıdaya erişim hakkı çerçevesinde Karşıyaka Belediyesi anaokullarında kayıtlı olan çocukların öğünlerinde kullanılmak üzere anaokullarımızla paylaşıyoruz. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
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