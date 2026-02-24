Karşıyaka Belediyesinde maaş alamayan işçiler sokağa döküldü - Son Dakika
Karşıyaka Belediyesinde maaş alamayan işçiler sokağa döküldü

Karşıyaka Belediyesinde maaş alamayan işçiler sokağa döküldü
24.02.2026 14:01  Güncelleme: 14:02
Karşıyaka Belediyesi çalışanları, 7 aydır maaş alamadıkları için çarşıda yürüyüş düzenleyerek seslerini duyurmaya çalıştılar. İşçiler, biriken alacaklarının tek seferde ödenmesini talep ettiler. Sendika temsilcileri, maaş krizi nedeniyle acil çözüm çağrısında bulundu.

Karşıyaka Belediyesi bünyesinde çalışan işçiler, 7 aydır süregelen maaş krizi nedeniyle Karşıyaka Çarşısı'nda yürüyüş düzenledi. Hazırladıkları bildirileri halka ve esnafa dağıtan belediye emekçileri, biriken alacaklarının tek seferde ödenmesini talep ederek seslerini duyurmaya çalıştı. Belediye işçilerinin ekonomik durumlarını bildikleri için artık ev sahiplerinin ev bile kiraya vermediğine değinen DİSK/Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, sorunun acil olarak çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent AŞ. bünyesinde, 7 aydır maaşlarını ya hiç alamayan ya da parça parça alan işçiler, öğle saatlerinde Karşıyaka Çarşısı'nda bir araya geldi. Maaşlarını alamadıkları için yaşanan ekonomik belirsizlik nedeniyle faturalarını ödeyemediklerini ve evlerine ekmek götürmekte zorlandıklarını belirten işçiler, belediye yönetimine çözüm çağrısında bulundu. İçerisinde bulundukları durumu anlatan bildirileri esnaf ve vatandaşa dağıtan işçiler, seslerini duyurmaya çalıştı. İşçiler maaşlarını alamadıkları ya da yarım aldıkları için hayatlarını idame ettiremediklerini söyledi.

"Net bir ödeme takvimi istiyoruz"

Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Sekreteri Güntay Kıray, Kent AŞ emekçileri olarak tam 7 aydır maaşlarını alamadıklarını, mart, nisan, mayıs ve haziran ayı ödemelerinin 7-8 taksite bölünerek haftalık 5 bin veya 6 bin liralık ödemelerle geçinmelerinin beklendiğini, 540 kişi olarak evine icra gelen ve borç batağına düşen arkadaşlarının bulunduğunu, dayanacak gücü kalmayan işçilerin durumunu her zaman dile getirdiklerini ve bir kişinin canına kıyması halinde bunun sorumluluğunun büyük olacağını, kendilerine net bir ödeme takvimi verilerek alacaklarının tek seferde ödenmesi gerektiğini, daha önce personel sayısı 900 civarındayken şu an 500'lü rakamlara düştüğünü, başka harcamalar yerine sahada emek veren işçinin maaşının öncelikli ödenmesi gerektiğini, işçilerin önceden kendi aralarında dayanışma sergilediğini ancak artık kimsenin bu gücünün kalmadığını ve nasıl taksit taksit çalışmıyorlarsa maaşlarının da tek seferde yatırılmasını istediklerini kaydetti.

"Bu sorun olmaktan çıkıp krize dönüştü"

DİSK/Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla alanlarda olduklarını, belediye yönetiminin maaşları haftalık ödemelerle taksitlendirdiğini ve yaptıkları görüşmelerde kaynak oluşturma söylemleriyle geçiştirildiklerini, 2,5 senedir devam eden süreçte çözüm bulunamadığını ve kişi başı alacakların 400-450 bin liranın üzerine çıktığını, maaşını alamayan işçilerin belediyenin kreşine olan borçlarına dahi faiz bindiğini, emlakçıların belediye işçisi olduğu gerekçesiyle arkadaşlarına ev vermediğini, çocuğunun servisini iptal eden ve evine erzak alamayan insanların bulunduğunu, ramazan ayında iftar yapacak yemeği olmayan çalışanların durumunun vahim olduğunu, belediyeden yoğun bir işten ayrılma süreci yaşandığını, Belediye Başkanı ile yaptıkları görüşmede kendisinin yalnız kaldığını ifade ettiğini ancak bu meselenin artık 7 aylık bir krize dönüştüğünü ve belediye yönetiminin acilen çözüm üretmesi gerektiğini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sendika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karşıyaka Belediyesinde maaş alamayan işçiler sokağa döküldü - Son Dakika

SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesinde maaş alamayan işçiler sokağa döküldü - Son Dakika
