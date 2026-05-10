Karşıyaka Tek Yürek Oldu, Zübeyde Anne'ye Koştu

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen koşunun ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda Anneler Günü töreni düzenlendi. Başkan Ünsal "Sonsuz sevgi ve şefkatleriyle dünyayı güzelleştiren tüm anneleri ve yüreğinde annelik duygusu taşıyan tüm kadınları büyük bir saygı ve minnetle selamlıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü onuruna geleneksel hale getirilen Zübeyde Hanım Koşusu, bu yıl 37. kez yapıldı.

Sabah saat 09.00'da Anayasa Meydanı'ndan start alan yüzlerce koşucu, Cemal Gürsel Caddesi, Girne Bulvarı ve Atatürk Bulvarı güzergahını takip ederek Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na ulaştı.

Refleks Plus, Veni Vidi Göz, Mavibahçe Alışveriş Merkezi ve Can Hastanesi'nin katkılarıyla düzenlenen koşunun sonunda, yaş kategorilerinde ve paralimpik kategorisinde dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Yarışı tamamlayan tüm koşuculara anı madalyaları verildi. Evcil hayvanlar ile birlikte koşulan can dost kategorisinde ise birinci kupa, ilk 5 katılımcı da Reflex Plus tarafından mama ile ödüllendirildi.

DUYGU DOLU ANMA TÖRENİ

Ayrıca Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda Anneler Günü töreni düzenlendi. Zübeyde Hanım'ın huzurunda bir araya gelen katılımcılar, Ulu Önder Atatürk'ü ve annesi Zübeyde Hanım'ı bir kez daha sonsuz sevgi, saygı ve minnetle andı, anıt mezara kırmızı karanfiller sundu.

Karşıyakalı Birol Soylu'nun Selanik Ataevi'nden getirdiği toprak da Zübeyde Hanım'ın mezarına bırakıldı.

Törene Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İzmir İl Yöneticileri, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ve İlçe Yöneticileri, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Anneler; bir evlat büyütmenin ötesinde, geleceğin mimarları, sevginin taşıyıcıları, toplumun da temel direğidir. Bugün, sonsuz sevgi ve şefkatleriyle dünyayı güzelleştiren tüm anneleri ve yüreğinde annelik duygusu taşıyan tüm kadınları büyük bir saygı ve minnetle selamlıyoruz. Atamızın annesi Zübeyde Hanım da yetiştirdiği evlatla, bir milletin büyümesine, şekillenmesine ve çağdaş bir geleceğe ulaşmasına öncülük eden güçlü bir kadındı. Bugün burada, onun mirasına ve Atatürk ilkelerine sahip çıkarak, modern Cumhuriyet'e karşı sorumluluklarımızı tazeliyor, kararlılığımızı yineliyoruz… Karşıyaka Belediyesi olarak, Cumhuriyet değerlerine, kadınların toplumdaki yerine ve annelerin sonsuz emeğine olan bağlılığımızı her zaman sürdüreceğiz" dedi.

"ŞEHİT ÖĞRETMEN AYLA KARA'YI YILIN ANNESİ SEÇTİK"

Törende söz alan Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı da Anneler Günü mesajını paylaştı, şehit öğretmen Ayla Kara'yı Yılın Annesi seçtiklerini söyledi.

Erkeklerde birinci Kaan Sarı olurken ikinci Mertcan Koşar ve üçüncü Hüseyin Sezgin oldu. Kadınlarda ise birinci Delfin Eylül Avcı, ikinci Ece Özkan, üçüncü ise Dolunay Onaran oldu.