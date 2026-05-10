Karşıyaka Tek Yürek Oldu, Zübeyde Anne'ye Koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka Tek Yürek Oldu, Zübeyde Anne'ye Koştu

10.05.2026 14:55  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen koşunun ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda Anneler Günü töreni düzenlendi. Başkan Ünsal, “Sonsuz sevgi ve şefkatleriyle dünyayı güzelleştiren tüm anneleri ve yüreğinde annelik duygusu taşıyan tüm kadınları büyük bir saygı ve minnetle selamlıyoruz” dedi.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen koşunun ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda Anneler Günü töreni düzenlendi. Başkan Ünsal "Sonsuz sevgi ve şefkatleriyle dünyayı güzelleştiren tüm anneleri ve yüreğinde annelik duygusu taşıyan tüm kadınları büyük bir saygı ve minnetle selamlıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü onuruna geleneksel hale getirilen Zübeyde Hanım Koşusu, bu yıl 37. kez yapıldı.

Sabah saat 09.00'da Anayasa Meydanı'ndan start alan yüzlerce koşucu, Cemal Gürsel Caddesi, Girne Bulvarı ve Atatürk Bulvarı güzergahını takip ederek Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na ulaştı.

Refleks Plus, Veni Vidi Göz, Mavibahçe Alışveriş Merkezi ve Can Hastanesi'nin katkılarıyla düzenlenen koşunun sonunda, yaş kategorilerinde ve paralimpik kategorisinde dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Yarışı tamamlayan tüm koşuculara anı madalyaları verildi. Evcil hayvanlar ile birlikte koşulan can dost kategorisinde ise birinci kupa, ilk 5 katılımcı da Reflex Plus tarafından mama ile ödüllendirildi.

DUYGU DOLU ANMA TÖRENİ

Ayrıca Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda Anneler Günü töreni düzenlendi. Zübeyde Hanım'ın huzurunda bir araya gelen katılımcılar, Ulu Önder Atatürk'ü ve annesi Zübeyde Hanım'ı bir kez daha sonsuz sevgi, saygı ve minnetle andı, anıt mezara kırmızı karanfiller sundu.

Karşıyakalı Birol Soylu'nun Selanik Ataevi'nden getirdiği toprak da Zübeyde Hanım'ın mezarına bırakıldı.

Törene Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İzmir İl Yöneticileri, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ve İlçe Yöneticileri, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Anneler; bir evlat büyütmenin ötesinde, geleceğin mimarları, sevginin taşıyıcıları, toplumun da temel direğidir. Bugün, sonsuz sevgi ve şefkatleriyle dünyayı güzelleştiren tüm anneleri ve yüreğinde annelik duygusu taşıyan tüm kadınları büyük bir saygı ve minnetle selamlıyoruz. Atamızın annesi Zübeyde Hanım da yetiştirdiği evlatla, bir milletin büyümesine, şekillenmesine ve çağdaş bir geleceğe ulaşmasına öncülük eden güçlü bir kadındı. Bugün burada, onun mirasına ve Atatürk ilkelerine sahip çıkarak, modern Cumhuriyet'e karşı sorumluluklarımızı tazeliyor, kararlılığımızı yineliyoruz… Karşıyaka Belediyesi olarak, Cumhuriyet değerlerine, kadınların toplumdaki yerine ve annelerin sonsuz emeğine olan bağlılığımızı her zaman sürdüreceğiz" dedi.

"ŞEHİT ÖĞRETMEN AYLA KARA'YI YILIN ANNESİ SEÇTİK"

Törende söz alan Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı da Anneler Günü mesajını paylaştı, şehit öğretmen Ayla Kara'yı Yılın Annesi seçtiklerini söyledi.

Erkeklerde birinci Kaan Sarı olurken ikinci Mertcan Koşar ve üçüncü Hüseyin Sezgin oldu. Kadınlarda ise birinci Delfin Eylül Avcı, ikinci Ece Özkan, üçüncü ise Dolunay Onaran oldu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karşıyaka Tek Yürek Oldu, Zübeyde Anne'ye Koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu

19:23
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç’u yine pişman etti
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti
18:34
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
18:20
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
18:13
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
15:28
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 19:45:15. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Tek Yürek Oldu, Zübeyde Anne'ye Koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.