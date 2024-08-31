Karslı Arıcı 120 Yıllık Terrakota Körüğüyle Arıları Sakinleştiriyor - Son Dakika
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Karslı Arıcı 120 Yıllık Terrakota Körüğüyle Arıları Sakinleştiriyor

Karslı Arıcı 120 Yıllık Terrakota Körüğüyle Arıları Sakinleştiriyor

Karslı arıcı Yücel Üzeyir, 120 yıllık terrakota körüğü kullanarak arıları sakinleştiriyor ve koruyucu giysi giymeden kovanlardan petek petek balları alıyor. Bu yöntem, Kars'ın köklü arıcılık geleneğini modern yöntemlerle harmanlayarak kültürel mirası vurguluyor.

31.08.2024 10:38
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Kars'ın köklü arıcılık geleneğini modern yöntemlerle harmanlayan arıcı, 120 yıllık terrakota körüğü kullanarak arıların sakinleşmesini sağlıyor. Arıları sakinleştiren arıcı üzerinde koruyucu giysi olmadan kovanlardan petek petek balları alıyor.

Karslı arıcı Yücel Üzeyir, uzun yıllardır arıcılıkla uğraşıyor. Ancak, son yıllarda eski bir gelenekten faydalanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Üzeyir, bal hasadı sırasında arıları sakinleştirmek için dedelerinden kalma 120 yıllık bir terrakota körüğü kullanıyor.

Üzeyir, arıları 120 yıllık terrakota çerisinde yaktığı ateşin dumanını üfleyerek arıları sakinleştiriyor. Üzeyir, daha sonra üzerine koruyucu giysi olmadan çıplak elleriyle kovanlardan petek balları çıkararak hasadını yapıyor.

Arıcı Yücel Üzeyir, "120 yıllık terrakota arı körüğümüzle tarihi bir geleneği yeniden canlandırıyoruz. Bu eski tarihi antika körüğün içerisinde ateş yakarak arıları duman sayesinde sakinleştirerek balı güvenli bir şekilde çıkarıyoruz. Bu yöntem, hem tarihi değerleri, hem de Kars'ın eşsiz balını günümüze taşıyor ve kültürel mirasımızı vurguluyor" dedi.

Karslı arıcının 120 yıllık geleneksel yöntemlerle doğayla uyum içinde çalışması ve özel koruyucu giysi giymeden balları kovandan çıkarması arıları ile arıcının da uyumunu gözler önüne seriyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karslı Arıcı 120 Yıllık Terrakota Körüğüyle Arıları Sakinleştiriyor - Son Dakika

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