Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karslı Öğrenci Şiir Yarışmasında İl Birincisi Oldu

07.04.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aleyna Kurtbaş, 'Bir Şiir Bir Nefes' yarışmasında Kars'ı temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında Kars'ta Akyakalı öğrenci önemli bir başarıya imza attı. "Bir Şiir Bir Nefes" kategorisinde yarışan Kars Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Aleyna Kurtbaş, gösterdiği üstün performansla il birinciliğini elde etti.

Gençlerin kültürel ve sanatsal yönlerini geliştirmek, farklı düşüncelere açık bireyler yetiştirmek ve milli-manevi değerleri yaşatmak amacıyla düzenlenen yarışmada Aleyna Kurtbaş, şiir yorumlama gücü, sahne hakimiyeti ve duygu aktarımıyla jüri üyelerinden tam not aldı. Etkileyici performansıyla rakiplerini geride bırakan genç yetenek, izleyicilerden de büyük alkış topladı.

Elde ettiği bu başarıyla Kars'ı bölge finalinde temsil etme hakkı kazanan Kurtbaş, şimdiden yeni etap için hazırlıklarını sürdürmeye başladı. Öğretmenlerinin rehberliğinde disiplinli bir çalışma süreci geçiren başarılı öğrencinin, bölge finalinde de önemli bir derece elde etmesi bekleniyor.

Akyaka nüfusuna kayıtlı olan Aleyna Kurtbaş'ın bu anlamlı başarısı, ailesi ve öğretmenleri başta olmak üzere tüm eğitim camiasında sevinçle karşılandı. Okul yönetimi, öğrencilerinin bu tür organizasyonlarda elde ettiği derecelerin hem bireysel gelişime hem de okulun başarısına önemli katkı sağladığını vurguladı. - KARS

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Sanat, Kars, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:26:18. #7.12#
SON DAKİKA: Karslı Öğrenci Şiir Yarışmasında İl Birincisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.