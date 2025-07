Karslı taksicilerden örnek davranış

Kars'ta taksiciler şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet verme kararı aldı. Bundan sonra şehit ve gazi aileleri taksilerle kent içerisinde istedikleri yere ücretsiz gidecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kars Şoförler Odası Başkanı Okay Ulakcı, "Taksici esnaflarımız, hepimize örnek olacak bir duruş sergiliyor. Ekonomik zorlukların her haneyi, her mesleği derinden etkilediği bu süreçte; şehit ve gazi ailelerimize ücretsiz hizmet verme kararı alan, bu konuda adeta birbirleriyle yarışan tüm taksici kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Ulakcı, "Bu davranış, sadece bir hizmet değil; aynı zamanda bir vefa, bir bilinç, bir duruş meselesidir. Onlar gösterdi ki, bu millet hala yüreğinde vatan sevgisini taşıyor, hala şehidine ve gazisine minnet duymayı unutmamış. Bu asil hareketle "Biz bu vatanı sadece sözle değil, icraatla seviyoruz" dediler.

Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, gazilerimize minnet göstermek sadece devletin değil, halkın, esnafın, bireylerin de sorumluluğudur. Kars'ın güzel insanları, bu sorumluluğu onurla yerine getiriyor" diye konuştu.

Taksicilerin aldığı kararla bugünden itibaren şehir ve gazi aileleri taksilere ücretsiz binebilecek. Taksicilerin aldığı kararın toplu taşıma araç sahiplerine de örnek olması bekleniyor. - KARS