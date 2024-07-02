Kartal Akademisi Öğrencileri LGS'de Başarı Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kartal Akademisi Öğrencileri LGS'de Başarı Yakaladı

Kartal Akademisi Öğrencileri LGS\'de Başarı Yakaladı

Kartal Akademisi'ne bağlı Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu öğrencileri, Lise Giriş Sınavı'nda elde ettikleri başarılar ile kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor. Akademiye bağlı öğrencilerin yüzde 70'i başarılı olurken, Emir Ali Ünder Türkiye genelinde en yüksek puanı alan öğrenciler arasında yer aldı.

02.07.2024 11:00  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Akademisi'ne bağlı Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu öğrencileri, Lise Giriş Sınavı'nda elde ettikleri başarılar ile kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor. 2023-2024 Lise Giriş Sınavı'nda (LGS) açıklanan sonuçlara göre, akademiye bağlı öğrencilerin yüzde 70'i başarılı olurken, Emir Ali Ünder aldığı puan ile Türkiye genelinde 0,76'lık dilime girmeyi başardı.

Kartal Akademi'nin öğrencileri, Kartal Belediyesi'nin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl akademi bünyesinde eğitim gören yüzlerce öğrenci lise ve üniversite giriş sınavlarında başarılı olurken, Kartal Akademi Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu öğrencileri, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında da geleneğini değiştirmedi. LGS sonuçlarına göre, Kartal Akademi öğrencilerinin yüzde 70'i başarılı olurken, akademi öğrencilerinden Emir Ali Ünder Türkiye genelinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralamasında yerini aldı. Ayrıca, yine 8 öğrenci de başarı ortalamasına göre Türkiye genelindeki yüzde 5'lik dilimde yer aldı.

"Eğitimin her aşamasında gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Akademi'nin başarılarını artırmak ve daha fazla gencimizin hayallerine ulaşmasına yardımcı olmak için var gücümüzle çalışacağız" diyerek, şöyle devam etti; "Kartal Akademisi, öğrencilerimizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesini sağlamak amacıyla büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyor. Bu yıl Lise Giriş Sınavı'nda öğrencilerimizin yüzde 70'inin başarı göstermesi, emeklerimizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Özellikle Emir Ali Ünder'in aldığı yüksek puan ile Türkiye genelinde en yüksek puanı yapan bin öğrenci arasına girmesi, Kartal Belediyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Bu başarı, yalnızca Emir Ali'nin değil, tüm öğrencilerimizin ve onlara destek olan ailelerinin ortak bir zaferidir."

"Bu başarı, öğretmenlerimizin yetkinliğini gösteriyor"

Başkan Gökhan Yüksel, akademi öğrencilerinin başarısında en büyük pay sahiplerinin öğretmenlerinin olduğunu ifade ederek, "Ayrıca, yine akademi öğrencilerimizden 8 öğrencimiz de Türkiye genelindeki yüzde 5'lik dilimde yer alması, Kartal Akademi'nin eğitimde ne denli başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu öğrencilerimizin elde ettiği başarılar, onların azmi ve çalışkanlığının yanı sıra, öğretmenlerimizin de ne kadar fedakar ve yetkin olduğunun bir göstergesidir. Bizler, Kartal Belediyesi olarak, eğitimin her aşamasında gençlerimizin yanında olmaya, onları en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Kartal Akademi'nin başarılarını artırmak ve daha fazla gencimizin hayallerine ulaşmasına yardımcı olmak için var gücümüzle çalışacağız. Sevgili öğrencilerimizi, bu büyük başarılarından dolayı tebrik ediyor, daha nice başarılara imza atmalarını diliyorum. Onlar bizim geleceğimiz ve bizler, onların başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz. Velilerimize de bu süreçte çocuklarına verdikleri destek ve emekleri için teşekkür ediyorum. Hep birlikte, el ele vererek daha nice güzel başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mustafa Necati, Emir Ali, Türkiye, LGS, Belediye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal Akademisi Öğrencileri LGS'de Başarı Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:06 Çevre Bakanlığı’nda devir teslim töreni Kurum ilk hedefi kentsel dönüşüm olarak belirledi Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Kurum ilk hedefi kentsel dönüşüm olarak belirledi
12:03 Yeni Bakan Kemal Memişoğlu’nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek
11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
11:00 Güvenlik kaynaklarından Suriye’deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
12:22 Olaylar sonrası CHP’den iktidara 10 maddelik “Suriye“ çağrısı Olaylar sonrası CHP'den iktidara 10 maddelik "Suriye" çağrısı
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 13:15:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal Akademisi Öğrencileri LGS'de Başarı Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement