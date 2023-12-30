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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Çankırılılar buluşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi - Son Dakika
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Çankırılılar buluşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Çankırılılar Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen buluşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Plaket töreniyle birlikte gerçekleşen etkinlikte Yüksel, zor günlerden geçtiklerini belirterek birlik olmanın ve daha güçlü bir ülke olmanın sevdaları olduğunu söyledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Çankırılılar buluşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi
30.12.2023 - 10:48,
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Çankırılılar Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen Çankırılılar buluşmasına katıldı. Başkan Yüksel, gecede birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen buluşmada bir de plaket töreni yapıldı. Kartal Çankırılılar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Cihan Demirbaş kısa bir konuşma gerçekleştirdikten sonra geceye olan katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

"BİRLİK OLMAK VE DAHA GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLMAK GİBİ SEVDAMIZ VAR"

Gecede Kartal Çankırılılar Eğitim ve Kültür Derneği tarafından plaket takdim edilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de kısa bir konuşma yaptı. Başkan Yüksel, zor günler geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hem pandemi dönemi hem yaşadığımız depremler, İsrail'in gerçekleştirdiği zulüm, acı veren şehit haberleri, tüm bunları düşününce tadımız kalmadı. Ama bizim birlik olmak ve daha güçlü bir ülke olmak gibi sevdamız var.

Cumhuriyetimizin 100. yılı ile birlikte bugünlere atalarımızın gayreti ile bir arada olarak geldik. Bu vatan böyle kuruldu ve 100 yıldır bu Cumhuriyet dimdik ayakta ve ayakta kalmaya da devam edecek.

"DÖRT YIL ÖNCE DE BURADA BİR ARADAYDIK, YARIN DA BİR ARADA OLACAĞIZ"

Seçimler öncesindeyiz ve mevsim siyaset, ama burada siyaset yapmayacağım. Kartal'da Çankırılı komşularımızın olduğu yerde dostluk var, arkadaşlık var. Bu hemşerilik duygusu, Kartal'da komşuluğu geliştiriyor. Bir ve bir arada olmayı diliyorum. Dört yıl önce de burada bir aradaydık. Yarın da bir arada olacağız."

Başkan Yüksel'in konuşmasının ardından devam eden plaket töreni sonrası, Türk Halk Müziği sanatçısı Zara sahneye çıktı. Sevilen eserleri Çankırılılar için seslendiren sanatçı, sahneye davet ettiği çocuklarla birlikte 'Çanakkale' türküsünü seslendirerek geceye veda etti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Çankırılılar buluşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Çankırılılar buluşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi - Son Dakika
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