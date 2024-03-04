Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Afyonkarahisarlılar Kartal'da Kültür Şöleninde Buluştu

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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "İstanbul Afyonkarahisarlılar Kartal'da Kültür Şöleninde Buluşuyor" etkinliğine katıldı.

Kartal Belediyesi ile İstanbul Afyonkarahisar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (İSTAFDER) Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "İstanbul Afyonkarahisarlılar Kartal'da Kültür Şöleninde Buluşuyor" etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Başkan Yüksel'in yanı sıra CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, İstanbul Afyonkarahisar Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi ve üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Afyonkarahisarlı vatandaşlar katıldı.

Başkan Yüksel, birlik ve beraberlik duygusunu hissetmekten dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Afyonkarahisar'ı en güzel şekilde, beraberce yaşatıyor olmaktan son derece mutluyuz. Kartal Belediyesi olarak dernek faaliyetlerini önemsiyoruz. En büyük zenginliklerimizden olan kültürümüzü; çocuklarımıza, torunlarımıza, geleceğimize aktarmak için hemşehri dernekleri ile olan bağımızı her zaman güçlü tutmaya devam edeceğiz."

İstanbul Afyonkarahisarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Saltık, etkinliğin sonunda şölene katkılarından dolayı Yüksel'e plaket takdim ederek, kendisine teşekkür etti.