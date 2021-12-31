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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel personelin yeni yılını kutladı

31.12.2021 11:56
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel personelin yeni yılını kutladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı. Birimleri tek tek ziyaret eden Başkan Yüksel, çalışanlara sağlıkla mutlulukla dolu bir yıl diledi.

Kartal Belediyesi atölye binası, temizlik işleri şantiyesi ve ana hizmet binasını gezen Başkan Yüksel, personelin yeni yılını kutladı. Başkan Yüksel, ziyarette pandemi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorlu bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, 2022 yılında Kartal Belediye ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde Kartal'a hizmet edeceklerini ifade etti.

"Şartlar ne olursa olsun, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Yeni yıl dolayısıyla çalışma arkadaşlarına yönelik bir konuşma yapan Başkan Yüksel, "Bir yılı daha bitirip yeni bir yıla başlarken hem 2021 yılının değerlendirmesini yapmak, hem de 2022 yılı hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Zor bir yılı ardımızda bırakıyoruz. Pandeminin etkilerini yoğun bir şekilde hissettiğimiz, ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kaldığımız bir yıl oldu. Tüm bu sorunlara rağmen çözüm, hep beraber mücadele etmekten geçiyor. 2022'ye bu ruhla, bu umut ve dayanışmayla giriyoruz. Kartal Belediyesi olarak bizim önceliğimiz, bu dayanışma ruhunu topyekün bir mücadeleye dönüştürmek. Şartlar ne olursa olsun, komşularımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu günleri hep beraber aşacağız. 2022 hepimiz için güzel günler getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel personelin yeni yılını kutladı
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel personelin yeni yılını kutladı
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel personelin yeni yılını kutladı

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Kartal Belediyesi, Pandemi, Atölye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika


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