Muharrem ayının ilk orucu Kartal Cemevi'nde açıldı - Son Dakika
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Muharrem ayının ilk orucu Kartal Cemevi'nde açıldı

Muharrem ayının ilk orucu Kartal Cemevi\'nde açıldı
17.06.2026 17:03  Güncelleme: 17:07
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, muharrem ayının ilk gününde Kartal Cemevi Vakfı'nda düzenlenen oruç açma lokmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, muharrem ayının ilk gününde Kartal Cemevi Vakfı'nda düzenlenen oruç açma lokmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kartal Cemevi Vakfı'nda düzenlenen programda, muharrem ayının anlam ve önemine dikkat çekilerek, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Dilek Kars, Mustafa Ağdaş, Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Belediye Meclisi Üyeleri Özkan Özdemir, Ali Aluç, Umutcan Kıskanç ve Aybar Kara katıldı.

İlk oruçlar dualarla açıldı

Cemevi Dedesi Celal Özer'in okuduğu duanın ardından muharrem ayının ilk orucu açıldı. Başkan Yüksel ve belediye protokolü, program boyunca vatandaşlarla yakından ilgilendi. Muharrem ayının barış ve huzur getirmesini dileyen Başkan Yüksel, "Yas-ı muharrem ayının sevgiye, hoşgörüye, kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Tutulan oruçların, paylaşılan lokmaların ve edilen duaların Hak katında kabul olmasını temenni ediyorum. Muharrem ayının tüm komşularımıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muharrem ayının ilk orucu Kartal Cemevi'nde açıldı - Son Dakika

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