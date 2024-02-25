Kartal Belediyesi Berat Kandili\'nde Vatandaşlara Lokma İkram Etti

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Kartal Belediyesi, Berat Kandili'nde ilçedeki 10 farklı noktada vatandaşlara hayır lokması ikram etti.

Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ikramı yapmak isteyen Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçedeki belirli camilerin önüne konumlandırılan ikram araçlarından binlerce Kartallı'ya lokma dağıttı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına vatandaşın kandilini kutladı.

Kartal Belediyesi çalışanları; Kartal Merkez Camii, Hürriyet Merkez Camii, Kavaklı Camii, Çavuşoğlu Merkez Camii, Fatih Sultan Mehmet Camii, Yukarı Merkez Camii, Hasan Tahsin Camii, Topselvi Merkez Camii, Safa Camii ve Uğur Mumcu Adnan Kahveci Camii önünde pişen sıcak lokmaları, mobil ikram araçlarından kandil ibadetini gerçekleştirmek ve namaz kılmak için camilere gelen ve yoldan geçen vatandaşlara ikram etti.

Lokma dağıtımı yapan ekiplerin yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları da Başkan Yüksel'in selamlarını vatandaşlara ileterek kandillerini kutladı. Yüksel ise tüm komşularının kandilini, şu mesajla kutladı:

"Ramazan ayının habercisi olan bu mübarek gecenin, tüm komşularımıza; sağlık, huzur ve bereket getirmesini dilerim, Berat Kandili'miz mübarek olsun."