Kartal Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kartal Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Hızlandırdı

Kartal Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Hızlandırdı

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kartal Belediyesi, 347 personel ve 74 araçla sahada karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşların güvenliği için acil durumlarda iletişim hatlarının açık olduğunu vurguladı.

20.02.2025 17:19  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Kartal Belediyesi ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.

Olumsuz hava şartlarının ilçe genelinde günlük yaşamı aksatmaması için belediye ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de, Afet Koordinasyon Merkezi'nde karla mücadele ekipleri ile birlikte bir dizi toplantı gerçekleştirerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Gökhan Yüksel, yapılan toplantılarda ekiplerin koordinasyonunu sağlayarak karla mücadele çalışmalarının önemine değinerek; yolların açık tutularak, kazaların önlenmesi ve vatandaşların güvenliğini sağlamanın öncelikleri olduğunu ifade etti. Özellikle acil durumlar için vatandaşların Komşu İletişim Merkezi'ni aramaları gerektiğini vurguladı.

Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan her bir komşumuzun güvenliği ve rahatı için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kar yağışı başladığı andan itibaren ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışıyor. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri, Afet İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Halkla İlişkiler ve Zabıta Müdürlüklerimiz koordineli bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam edecek. Herhangi bir olumsuz durumda halkımızın bize 7/24 ulaşabilmesi için iletişim hatlarımız açık. Özellikle acil durumlar için vatandaşlarımız Komşu İletişim Merkezi'ni arayabilirler. Kar yağışı süresince yolların açık tutulması, buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak en büyük önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri 7/24 sahada

Belediye ekipleri, ilçede kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte gelen ihbarlara anında müdahale ediyor. Ağaç devrilmesi, yol kapanmaları ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı hızlı aksiyon alınırken, tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Kartal Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına önceden yerleştirilen tuz stokları sayesinde hızlı ve etkin müdahalelerde bulunuyor.

347 personel ve 74 araçla sahada aktif çalışmalar sürüyor

Toplam 347 personel ve 74 araçla sahada aktif olarak çalışan belediye ekipleri, ana arterlerin yanı sıra mahalle içlerindeki yolları da açık tutmak için yoğun mesai harcıyor. Özellikle hastanelere, okullara ve toplu taşıma güzergahlarına öncelik verildiği belirtilirken, kaldırımlarda biriken karlar da temizlenerek yaya ulaşımının güvenli hale getirilmesi sağlanıyor. Kartal Belediyesi, vardiyalı sistemle gece gündüz kesintisiz hizmet sunarak muhtemel kazaların ve mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların yolların durumu, buzlanma ve karla ilgili taleplerini 7/24 hizmet veren Komşu İletişim Merkezi üzerinden iletebileceğini belirtti.

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal halkına zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları ve belediye ekipleriyle iş birliği içinde olmaları konusunda çağrıda bulunarak, "Bu süreci dayanışma içinde atlatacağız. Kartal Belediyesi olarak, karla mücadelede en iyi hizmeti vermek için tüm personelimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın her türlü talebi bizim için öncelikli. Birlikte, koordineli çalışarak bu süreci en az sıkıntıyla atlatacağımıza inanıyorum." dedi.

Kartal Belediyesi, alınan bu önlemlerle kış şartlarının ortaya çıkarabileceği olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlıyor. Kar yağışının devam etmesi halinde ekiplerin teyakkuzda kalacağı ve çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Gökhan Yüksel, Hava Durumu, istanbul, Politika, Ulaşım, Kartal, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:22:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.