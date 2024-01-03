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Kartal Belediyesi 'Kartal Renkleri' Sergisine Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi 'Kartal Renkleri' Sergisine Ev Sahipliği Yaptı

Kartal Belediyesi, 2024 yılının ilk günlerinde 'Kartal Renkleri' sergisine ev sahipliği yaparak sanata ve sanatçıya destek vermeye devam ediyor. Sergide, Kartal'ın yerel fotoğraf sanatçılarının eserleri sergileniyor. Serginin açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sergi, 14 Ocak 2024 tarihine kadar Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda ziyaretçilere açık olacak.

Kartal Belediyesi \'Kartal Renkleri\' Sergisine Ev Sahipliği Yaptı
03.01.2024 - 10:22,
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Kartal Belediyesi, sanata ve sanatçıya destek vermeyi sürdürüyor. Belediye, bu kapsamda 2024 yılının ilk günlerinde 'Kartal Renkleri' sergisine ev sahipliği yaptı. Kartal'ın yerel fotoğraf sanatçılarının kadrajına yansıyan birbirinden güzel kareler, sergide yerini aldı.

Küratörlüğünü Emre Çakır'ın yaptığı serginin açılışı, Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda yapıldı. 18 fotoğraf sanatçısının eserlerinin görücüye çıktığı serginin açılışına, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sergide, Ahmet Samast, Barış Erdağı, Berker Güngör, Burcu Uzan, Caner Can Koluman, Cengiz Üngör, Esra Erdöl, Fatma Büşra Kavak, Gülistan Güneyli, Hayri Biçer, Hulusi Biçer, Kadir Karaca, Murat Aslan, Özen Kaplan, Pınar Emre, Süleyman Karakaya, Tuluhan Satı ve Ümit Pektaş'ın fotoğrafları sergide yerini aldı.

Serginin açılışında konuşan Küratör Emre Çakır, Kartal Belediyesi'ne sanatçılara verdiği bu fırsattan dolayı teşekkür ederek, tüm Kartallı sanatçılara kendilerini gösterme fırsatı vermeye devam edeceklerini söyledi.

'Kartal Renkleri' Sergisi, 14 Ocak 2024 tarihine kadar Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi 'Kartal Renkleri' Sergisine Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika


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