Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanı

04.06.2022 10:19
Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanı

Kartal Belediyesi kreş öğrencilerinin, 2021-2022 yılı öğretim yılı mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla yapıldı. İlk diplomalarını alan kreş öğrencilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı öğrenciler yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlıyoruz” dedi.

Kartal Belediyesi kreş öğrencilerinin, 2021-2022 yılı öğretim yılı mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla yapıldı. İlk diplomalarını alan kreş öğrencilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı öğrenciler yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en fazla kreşine sahip olan ilçe belediyesi olan Kartal Belediyesi'ne bağlı 15 kreşte mezuniyet heyecanı yaşandı. Kreş Müdürlüğü tarafından organize edilen mezuniyet töreni, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, birim müdürleri, Kartallı muhtarlar ve veliler katıldı.

KREŞ ÖĞRENCİLERİNİN 'ANDIMIZ' COŞKUSU

Mezuniyet töreni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşu ve kreş öğrencilerinden oluşan koro eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, tüm kreş okulları sırasıyla hazırladıkları tiyatral ve dans gösterilerini sergiledi. Minik öğrencilerin sergilediği gösteriler, izleyenler tarafından çok beğenildi. Mezuniyet töreninin en coşku dolu olduğu anlar ise, öğrencilerin hep bir ağızdan 'Andımız'ı okuduğu anlar oldu. Öğrenciler 'Andımız'ı okurken, salonda adeta alkış tufanı koptu.

"ÖĞRENCİLERİMİZ ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI'NIN IŞIĞINDA GELECEĞE HAZIRLANIYOR"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, törende yaşadığı heyecanı ve mutluluğu dile getirerek, "Bugün bir baba olarak ben de sizler kadar heyecanlıyım. Tüm Kreş öğretmenlerimize ve personelimize tek tek teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi kreşlerinde, çok büyük bir iş başarılıyor. Öğrencilerimiz, Atatürk İlke ve İnkılapları'nın ışığında geleceğe hazırlanıyor. Kahraman öğretmenlerimize teşekkür ediyor, miniklerimize gelecek hayatlarında, sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum" diye konuştu.

Mezuniyet töreninin sonunda minik öğrenciler ilk diplomalarını alarak kep attı.

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Kaynak: ANKA

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