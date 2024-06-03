Kartal Belediyesi LGS Sınavına Destek Verdi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi LGS Sınavına Destek Verdi

Kartal Belediyesi LGS Sınavına Destek Verdi

Kartal Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'na katılan öğrencilere ve velilere destek olmak amacıyla su ikramında bulundu. Bu jest, öğrencilere moral verirken velilerin de rahatlamasını sağladı.

03.06.2024 10:29  Güncelleme: 10:35
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Kartal Belediyesi, Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'na katılan öğrencilere ve velilerine destek olmak amacıyla örnek bir dayanışma sergiledi. Komşu İletişim Merkezi ekipleri, sınav öncesinde ve sırasında okul binalarının önünde bekleyen öğrenci ve velilere su ikramında bulunarak bu stresli süreçte onları yalnız bırakmadı.

Kartal Belediyesi'nin anlamlı desteği, hem sınav stresi yaşayan öğrencilere moral verdi, hem de velilerin bu zorlu süreçte biraz olsun rahatlamasını sağladı. Komşu İletişim Merkezi ekipleri, sınavın yapıldığı okulların önünde sabahın erken saatlerinden itibaren hazır bulundu. Veliler ve öğrenciler, Kartal Belediyesi'nin bu nazik jestinden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, birçok veli yapılan ikramın sadece bir ihtiyaç olmadığını, aynı zamanda manevi bir destek anlamına geldiğini ifade etti. Sınava giren öğrenciler ise, bu tür desteklerin kendilerini daha değerli ve güvende hissettirdiğini belirtti.

Başkan Gökhan Yüksel: "Sizlerin başarısı, bizim de başarımızdır"

Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel, tüm öğrencilere başarılar dileyerek; "Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda ter döktüğü önemli bir günü geride bıraktık. Öncelikle tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Sizler, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek, bilimin ve teknolojinin ışığında ilerleyecek gençlerimizsiniz. Bu önemli sınavda gösterdiğiniz çaba ve azim, hepimizi gururlandırıyor. Kartal Belediyesi olarak, bu önemli günde sizleri ve ailelerinizi yalnız bırakmamak adına bir araya geldik. Eğitimin her aşamasında öğrencilerimizin ve ailelerinin yanında olmak, bizim için büyük bir onurdur. Bugün burada dağıttığımız su ikramı belki küçük bir jest gibi görünebilir, ancak bizler biliyoruz ki, bu tür destekler sınav öncesinde ve sırasında sizlere moral ve motivasyon sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Sevgili öğrenciler, bugün burada gösterdiğiniz çaba, gelecekteki başarılarınızın temelini oluşturacak. Kendinize güvenin, emeklerinizin karşılığını alacağınıza inanın. Sizlerin başarısı, bizim de başarımızdır." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi LGS Sınavına Destek Verdi - Son Dakika

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