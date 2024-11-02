Kartal Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması

Kartal Belediyesi\'nde Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması

Kartal Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında imzalanan yeni toplu iş sözleşmesiyle en düşük brüt işçi ücreti 1.430 TL, en düşük net işçi ücreti ise 46.931,23 TL oldu. Sendikaya üye işçilere çeşitli ek sosyal yardımlar da sunulacak.

02.11.2024 19:54  Güncelleme: 19:59
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Kartal Belediyesi'nde DİSK Genel-İş Sendikası ile Kartal Belediyesi arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

2024 yılı Ocak ayında işçilere verilecek en düşük brüt yevmiye 666,75 TL iken, yeni sözleşme kapsamında bu rakam brüt bin 430 TL oldu. Buna göre, Ocak 2024'te 29 bin 940 TL olan giydirilmiş en düşük net işçi ücreti, net 46 bin 931,23 TL'ye yükseltildi. İlk vergi diliminde geçerli olacak bu aylık net ücret, Kartal Belediyesi'nde çalışan işçilerin alacağı en düşük ücret olarak belirlendi. Bu ücrete Günlük Yevmiye, Yemek, Yol, Yakacak, Sosyal Yardım, 60 günlük ikramiye ve Kıdem Zammı dahil. Buna göre, bordroda görülecek çıplak rakam, sendika aidatı dahil 37 bin 705,62 TL olacak. Ayrıca, bu zam oranı 1 Temmuz 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olup, 2025 Ocak ayında TÜFE oranında zam yapılacak ve bu artış altı aylık periyotlarda TÜFE oranında tekrarlanacak. Bu tutara; Sorumluluk Ücreti, Engelli - Engelsiz Çocuk Yardımı, Eğitim Yardımları, 1 Mayıs İkramiyesi, 8 Mart İkramiyesi, Engelliler Günü İkramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı İkramiyeleri ve Yazlık-Kışlık Giyim Yardımı dahil değil. Bu destekler ise ayrıca hesaplanarak işçilere ödenecek. Anlaşılan bu ücret dışında, çalışanların medeni durumları, görev türleri, iş pozisyonları ve sorumluluklarına göre direksiyon ücreti, koku tazminatı, yıpranma tazminatı, geçici görev yollukları, doğum, evlilik ve afet destek ödemesi gibi ek sosyal destekler de ayrıca hesaplanarak ödenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Politika, Ekonomi, Sendika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması - Son Dakika

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