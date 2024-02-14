Kartal Belediyesi'nden Afet Koordinasyon Merkezi ve Aşevi Açılışı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Afet Koordinasyon Merkezi ve Aşevi Açılışı

Kartal Belediyesi\'nden Afet Koordinasyon Merkezi ve Aşevi Açılışı

Kartal Belediyesi tarafından projelendirilen Türkdoğan Ailesi ve Prof. Dr. İlter Türkdoğan'ın desteğiyle hayata geçirilen Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası ile Afet Koordinasyon Merkezi ve Afet Lojistik Deposu'nun açılışı, 17 Şubat'ta Esentepe Füsun Sokağı'nda yapılacak.

14.02.2024 14:48  Güncelleme: 15:15
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Kartal Belediyesi tarafından projelendirilen Türkdoğan Ailesi ve Prof. Dr. İlter Türkdoğan'ın desteğiyle hayata geçirilen Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası ile olası bir afet durumunda koordinasyon sürecinin yürütüleceği Afet Koordinasyon Merkezi ve Afet Lojistik Deposu'nun açılışı, 17 Şubat'ta Esentepe Füsun Sokağı'nda yapılacak.

Kartal Esentepe Mahallesi Füsun Sokak üzerinde aynı alanda yer alan Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası ile Afet Koordinasyon Merkezi ve Afet Lojistik Deposu'nun açılışı, 17 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak.

Kartal Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve Afet Lojistik Deposu, ilçede olası bir afet durumunda afet müdahale ve sivil savunma planlarının hazırlanması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, afet durumunda ihtiyaç duyulacak her türlü malzemenin ihtiva edilmesi ve arama-kurtarma eğitimlerinin verilmesi amacıyla projelendirilirken; Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası ise yaşlılar, engelliler ve öğrenciler başta olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek sağlamak, erzak yardımında bulunmak için hayata geçirildi. Günlük 3 bin vatandaşın evine sıcak yemek sağlayan Aşevi'nde, bu sayı afet-salgın gibi acil durumlarda 15 bin'in üzerine çıkabilecek.

8 bin 520 metrekare içerisinde yer alan kampüsün 600 metrekaresi Aşevi, 400 metrekaresi Gıda Bankası, 780 metrekaresi Afet Malzeme Deposu, 560 metrekaresi spor alanı, 550 metrekaresi otopark alanı, 200 metrekaresi Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, 260 metrekaresi AKUT Vakfı Eğitim Ofislerinden oluşurken; Eğitim Sahasında ise 210 metrekarelik bir alan Afet Eğitim Parkı yer alıyor. Yine aynı alanda; 15 metre yükseklikte çalışma kulesi, 155 metrekare köpek eğitim merkezi, 4.5 metre derinde Kurtarma Kuyusu bulunuyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de pandemi döneminde ortaya çıkan ihtiyaçtan dolayı projelendirdikleri Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası ile olası bir afet durumunda bütün sürecin yönetileceği Afet Koordinasyon Merkezi ve Afet Lojistik Deposu'nun cumartesi günü gerçekleşecek açılışına tüm komşularını davet etti.

Kaynak: ANKA

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