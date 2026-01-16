Kartal Belediyesi\'nden miraç kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ikramı

Kartal Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla ilçe genelinde cami önlerinde kurulan mobil ikram noktalarında vatandaşlara hayır lokması ikram edildi.

Kandil akşamının manevi atmosferinde yapılan lokma ikramları, cami önlerinde kurulan mobil ikram noktalarında vatandaşlara sunuldu. Belirlenen program kapsamında Kavaklı Camii (Cevizli Mahallesi), Fatih Sultan Mehmet Camii (Cumhuriyet Mahallesi) ve Adnan Kahveci Camii (Uğurmumcu Mahallesi) önünde hazırlanan sıcak lokmalar, yatsı namazı sonrası cami cemaatine ve çevrede bulunan vatandaşlara ikram edildi. Dağıtım çalışmaları, belediyenin ilgili birimleri tarafından planlanan program doğrultusunda ve düzenli bir şekilde yürütüldü. Lokma dağıtımı sırasında sahada görev yapan belediye ekipleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını ileterek vatandaşların Miraç Kandili'ni tebrik etti. Belirlenen cami noktalarında gerçekleştirilen ikramlar, akşam saatleri boyunca devam etti. - İSTANBUL