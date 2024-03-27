Kartal Belediyesi\'nin Sağlık İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Poliklinik Hizmetleri Merkezi Açılıyor

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Kartal Belediyesi'nin Sağlık Müdürlüğü ve poliklinik hizmetlerinin yürütüleceği 'Sağlık İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Poliklinik Hizmetleri Merkezi'nin açılmasına sayılı günler kaldı.

Kartal'da hizmete açılacak olan 'Sağlık İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Poliklinik Hizmetleri Merkezi'nin yapımında sona gelindi. Başkomutan Caddesi üzerinde yer alan yeni poliklinik tesisinin inşaatının büyük bölümü bitirildi ve tefrişat ile donanımlarının tamamlanmasına başlandı. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün kiralık binadaki mevcut hizmet noktasından taşınacağı yeni sağlık tesisinde daha önce yapılamayan MR görüntüleme, röntgen, USG (ultrason) gibi görüntüleme hizmetlerinin yanı sıra; müşahede alanı ve daha donanımlı laboratuvar bulunuyor.

Mevcut müdürlük binasına 500 metre uzaklıkta olan yeni bina, Kartal Belediyesi'nin öz kaynakları ile kentsel dönüşüm alanında inşa edildi. Kartallılara daha iyi ve kapsamlı hizmet sunmak amacıyla hazırlanan 'Sağlık İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Poliklinik Hizmetleri Merkezi'nde bebek bakım odası yer alıyor. Yaşlı ve engelli vatandaşların erişiminin çok kolay olduğu yeni polikliniğin içinde Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve idari bölümleri de yer alıyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 ay içinde açılması planlanan poliklinik binasında, ilk basamak sağlık hizmetleri yürütülerek hem bölge halkının ihtiyaçları karşılanacak, hem de çevredeki kamu hastanelerin yükü azaltılmış olacak. - İSTANBUL