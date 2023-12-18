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Kartal Belediyesi Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Tedbir Aldı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Tedbir Aldı

Kartal Belediyesi ekipleri, ilçede olumsuz hava koşullarının etkilerine karşı tedbirler aldı. Şiddetli yağış sebebiyle ekipler, ağaç devrilmesi ve mazgal temizliği gibi konularda çalışmalarını sürdürdü.

Kartal Belediyesi Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Tedbir Aldı
18.12.2023 - 12:07,
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Kartal Belediyesi ekipleri, ilçede olumsuz hava koşullarının beraberinde getirebileceği etkilere karşı ilçe genelinde tedbirler aldı.

Kentte geçen akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak sebebi ile Fen İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Afet İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri'ne bağlı ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde gün boyunca teyakkuzda olan ekipler, Karlıktepe Mahallesi Yıldız Caddesi ve Yunus Mahallesi Salih Sokak'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle devrilen ağaçlara anında müdahalede bulundu.

Kent genelinde düzenli aralıklarla mazgal temizliği yapan Kartal Belediyesi ekipleri, gece boyunca 10 ekip ve 35 kişi ile Kartallı vatandaşların mağdur olmaması için tüm ihbarlara anında müdahale etmek üzere yoğun mesai harcadı.

Kaynak: ANKA
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