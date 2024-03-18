Kartal Belediyesi'nin hizmete açtığı Gezegen Kafe zincirlerinde, bu kez otizmli ve down sendromlu gençlerin istihdamı için harekete geçildi. Kartal Belediyesi'nin hayata geçirdiği 9 Gezegen Kafe'de otizmli ve down sendromlu gençler, belirli günlerde hem mutfakta hem de serviste çalışmaya başladı.
Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün kayıtlarında yer alan, yine Kartal Belediyesi'nin Engelsiz Üretim Atölyesi'ne devam eden 7 otizmli ve down sendromlu genç, haftanın belirli günlerinde mesaiye başlıyor. Kartal Belediyesi'ne bağlı Neptün, Jüpiter, Dünya, Mars, Plüton ve Merkür Gezegen Kafe Sosyal Tesisleri'nde haftanın iki günü çalışan gençler, harçlıklarını da çıkarıyor.
Engellilerin sosyal yaşama katılması ile ilgili her türlü projeyi desteklediklerini kaydeden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şu anda 9 olan ama kısa sürede sayıları 11'e çıkacak Gezegen Kafe'lerde daha fazla sayıda engelli bireyi istihdam edeceklerini duyurdu.
Son Dakika › Yerel › Kartal Belediyesi, Otizmli ve Down Sendromlu Gençleri İstihdam Ediyor - Son Dakika
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