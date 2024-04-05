Kartal Belediyesi Ramazan Bayramı için Temizlik Çalışmalarına Başladı

Yerel

Kartal Belediyesi, ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramı'nı daha huzurlu ve sağlıklı ortamda kutlamaları için hazırlıklara başladı.

Kartal Belediyesi Temizlik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Sosyal Yardım Hizmetleri ekipleri, başta ibadethaneler olmak üzere pek çok farklı noktada temizlik çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda 79 cami ve 3 cemevinin temizliği bayram öncesinde yeniden yapıldı.

İbadethanelerin çevresinde de temizlik çalışmaları yürüten ekipler, camilerin avlularını basınçlı suyla yıkarken, bahçe kısımlarında da ot temizliği yaptı.

Bayrama hazırlık kapsamında ilçe genelinde de temizlik çalışmaları titizlikle devam ettiriliyor.