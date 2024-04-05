Kartal Belediyesi Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Mezarlık Ulaşımı Sağlayacak

Yerel

Kartal Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

Kartallı vatandaşların mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilmek amacıyla düzenlenen ücretsiz seferler ile vatandaşlar, sevdiklerinin ebedi istirahatgahına ulaştırılacak. Seferler, bu yıl da arife günü ile bayramın 1. ve 2. günlerinde gerçekleştirilecek.

Kartal Meydanı'nda yer alan Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası önünden hareket edecek olan servisler; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi Mezarlıkları'na ulaşım desteği verecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak bayramda da mesaimize devam ediyoruz. Sevdiklerini kaybeden komşularımızın, bayram boyunca mezarlıklara ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz ring seferleri düzenliyoruz. Bu vesile ile tüm komşularımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, aileleri ve sevdikleri ile beraber nice mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

Gün içinde ring yapacak servislerin saatleri ise şöyle:

-Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli mezarlıkları

Gidiş Saati / Dönüş Saati

10.00 10.45

11.30 12.15

13.00 13.45

14.30 15.15

16.00 16.45

-Osmangazi Mezarlığı

Gidiş Saati / Dönüş Saati

10.00 11.00

12.00 13.00

14.00 15.00

16.00 17.30