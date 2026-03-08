Kartal\'da 8 Mart dayanışması: Emekçi kadınlar atölyelerde buluştu

Kartal Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Yakacık Kadın Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Atölye çalışmalarından sergi açılışına, müzik konserinden iftar sofrasına kadar pek çok aktivitede bir araya gelen yüzlerce kadın el emeklerini sergilerken, dayanışmanın gücünü de beraber paylaştı.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Kartal'da Kadın Dayanışması Emekçi Kadınlarla Buluşuyor" başlıklı anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yakacık Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, kadınların üretim gücünü ve dayanışma ruhunu ön plana çıkaracak etkinlikler düzenlendi. Mutfak, punch ve örgü atölyelerinde bir araya gelen kadınlar el becerilerini sergilerken, birlikte üretmenin de keyfini yaşadı. Atölye çalışmaları kapsamında üretilmiş pek çok eser ise "Kadın Emeği Sergisi"nde ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca etkinliğe eşlik eden Trio Müzik Konseri ile yüzlerce kadın beraber eğlenmenin keyfini çıkardı. Yoğun katılımın gözlendiği etkinlikte, kadınların hem sosyal hayattaki hem de üretimdeki yerinin önemi bir kez daha vurgulandı.

"Kadınların sokakta rahatça gezebildiği bir ülke temenni ediyorum"

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kartallı kadınları bir araya getiren ve kadın üretiminin gücünü ortaya koyan etkinlikle alakalı şunları söyledi:

"Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Başkanımız Gökhan Yüksel'in özellikle Kartallı kadınlarımıza armağan ettiği bir yer burası. Çok fazla belediyede Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yok; bizim belediyemizin bununla beraber Türkiye'de bir ilk sayılabilecek Kadın Meclisimiz var, onların da burada çok güzel bir katılımı oldu. Bu vesileyle de kadın cinayetlerinin olmadığı, çocuklara ve hayvanlara istismarın olmadığı bir dünya diliyorum. Kadınların artık sokakta rahatça gezebildiği; ayrıldığı için eski eşi ya da kocası tarafından zorbalığa uğramadığı bir ülke temenni ediyorum. Belediye başkanımız Gökhan Yüksel'e de bir kadın olarak, kadına verdiği değerden dolayı teşekkür ediyorum."

"Kartal'da ciddi anlamda bir emekçi kadın kitlemiz var"

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, Yakacık Kadın Yaşam Merkezi'nin Kartallı kadınların üretim ve el emeğine pek çok noktada destek sağladığını belirterek, "Belediye başkanımız Gökhan Yüksel'in öncülüğünde Kartalımıza bu merkezi kazandırmış olduk. Burası emekçi kadınlarımızın hafta içi ve hafta sonu üretim yapabilecekleri; emeklerini sergileyebilecekleri, mutfak atölyesinden punch atölyesine, sepet örücülüğünden iğne oyasına kadar birçok kursun olacağı bir alanımız. Tabii ki belediye olarak yalnızca kurslar ve üretim çalışmaları yapmıyoruz; aynı zamanda bu üretimden çıkan sonuçları kadınlarımızın pazar alanlarımızda satışına da imkan sağlıyoruz. Kartal'da gerçekten ciddi anlamda bir emekçi kadın kitlemiz var. Her yerde sevgisiyle ve gücüyle varlığını gösteren tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Atölye etkinliklerinin ardından Kartallı kadınlar, kurulan iftar sofrasında bir araya geldi. - İSTANBUL