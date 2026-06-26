Kartal'da Muharrem Ayı Anması: Duygusal Anlar Yaşandı - Son Dakika
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Kartal'da Muharrem Ayı Anması: Duygusal Anlar Yaşandı

Kartal\'da Muharrem Ayı Anması: Duygusal Anlar Yaşandı
26.06.2026 10:42  Güncelleme: 10:52
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Kartal'da muharrem ayı dolayısıyla Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı iş birliğiyle düzenlenen programda, Türk halk müziği ve deyişlerin usta ismi Muharrem Temiz sahne aldı.

Kartal'da muharrem ayı dolayısıyla Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı iş birliğiyle düzenlenen programda, Türk halk müziği ve deyişlerin usta ismi Muharrem Temiz sahne aldı.

?Kartal Cemevi Bahçesi'ndeki "Yas-ı Muharrem Anması" programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 'Programda konuşan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Şahin Meral, Kerbela'da yaşanan büyük acının hüznünü yüreklerinde taşıdıklarını belirterek, ?"Hz. Hüseyin'i ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, saygıyla ve derin bir minnetle anıyoruz. Bu mübarek günlerde tutulan 12 günlük matem orucunun gönüllerimizi birbirine yakınlaştırmasını, sabrımızı artırmasını, içimizdeki sevgi, barış ve kardeşlik bağlarını daha da pekiştirmesini diliyorum. İnsanlık tarihinin en derin hüznünden çıkardığımız derslerle her türlü zulmün karşısında durmayı, adaletten ve Hak'tan yana olmayı bir borç biliyoruz. Yas-ı matemimiz mübarek, tutulan oruçlarımız Hak katında kabul ve makbul olsun" dedi.

?"Bize düşen görev iyi insan yetiştirmek ve dünyayı iyileştirmek"

?Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise asırlar geçmesine rağmen dinmeyen bu acıdan ders çıkarılması gerektiğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

?"Kerbela'da yaşananları üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala anıyorsak ona layık olmak lazım. Bu anlamda bu yasta gözyaşı döken, dua eden, oruç tutan, lokma döken tüm komşularımızın oruçları, duaları Hak katında kabul olsun. Bize düşen görev iyi insan olmak, iyi insanlar yetiştirmek. Bu erdeme sahip olmak ve bu erdemi nesiller boyu aktarabilmek, dünyayı iyileştirmek. İyi insanların sayısı artsın diyorum. Hepinizin niyetleri, duaları kabul olsun. Yas-ı mateminiz kabul olsun."

?Konuşmaların ardından program, deyişlerle devam etti. İlk olarak sahneye çıkan Kartal Cemevi Zakiri Can Şahin, seslendirdiği deyişlerle duygusal anlar yaşattı. 'Ardından alkışlarla sahneye çıkan usta sanatçı Muharrem Temiz, "Herkesin hizmeti Hak katında kabul olsun. Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar umuda, barışa, kardeşliğe nail olsun. Ben de birkaç deyiş, birkaç nasihate dayalı, bu inanç ile bütünleşen birkaç eser ikram etmiş olayım" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Muharrem Temiz, deyiş ve mersiyeler seslendirdi. Katılımcıların da sanatçı ile birlikte söylediği deyişler ile anma programı sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal'da Muharrem Ayı Anması: Duygusal Anlar Yaşandı - Son Dakika

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