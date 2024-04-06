Kartal\'da Yarım Küre Şeklindeki Ahmet Yılmaz Camii Dikkat Çekiyor

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Kartal'da bulunan Ahmet Yılmaz Camii, yarım küre şeklindeki yapısıyla ilgi çekiyor. Mimarisi ve minaresi ile göz dolduran cami, dron ile görüntülendi.

Kartal'da 2018 yılında inşa edilen Ahmet Yılmaz Camii, mimarisiyle göz doldururken yarım küre şeklindeki yapısıyla da dikkat çekiyor. Yeni dönem camilerden şahsına münhasır bir cami olan ve tek kubbe sarmal pencerelerin yer aldığı Ahmet Yılmaz Camii, yaklaşık 2 bin kişilik namazgah ve 4 bin 500 metrekarelik oturum arazisiyle bölgenin nitelikli yapılarından biri. Alışık olunan camii mimarisinden farklı olarak tasarlanan Ahmet Yılmaz Camii'nde, 'kubbenin secdeye eğilen duruşuyla her an ibadet eden bir yapı' anlayışıyla kişiler namaza davet ediliyor. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Algan, "Kordonboyu'na yeni taşındım. Bu camiyi görmek büyük bir zevk. İhtişamlı bir yapısı var. İçerideki atmosferi de çok farklı. Hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

Öte yandan, mimarisiyle göz dolduran Ahmet Yılmaz Camii, dron ile görüntülendi. - İSTANBUL