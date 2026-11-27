Kartal'daki kentsel dönüşüm soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartal Belediyesi’nin kentsel dönüşüm işlemlerine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün çalışmasında 8 riskli binanın inşaat alanının 400 ila 1000 metrekare fazla gösterildiği tespit edildi.
Kartal Belediyesi'nin kentsel dönüşüm işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 23 Kasım tarihinde Kartal'da riskli binaların kentsel dönüşüm sürecinde hazırlanan raporlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 8 riskli binanın toplam inşaat alanının 400 ila 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, raporların hazırlanmasında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 10 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
10 şüpheli tutuklandı
Soruşturma kapsamında 10 şüpheli, Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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