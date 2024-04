Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Belediye Meclisi Üyeleri ve Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Yerel

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman belediye meclis üyeleri, muhtarlar, belediye ve ilçe kurum müdürleri ile bir araya geldi. Başkan Kocaman yaptığı konuşmada, "Vatandaş kamudan işini hallederek ayrılacak, halledilmediyse bunun sebebini bilerek ayrılacak. Buna dikkat etmeliyiz. Bugün git yarın gel anlayışı olmaz" dedi.

Derbent Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıya Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri de katıldı. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında yeniden belediye başkanı seçilen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bugün Kartepe'yi yöneten, önümüzde ki süreci yönetecek olan kadroları bir araya getirdik. Bismillah diyerek bir araya geldik. Seçim sürecini geride bıraktık. Kartepe'yi istişarenin bereket olduğuna inanarak birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Tüm belediye meclis üyelerimizle muhtarlarımızla, bürokratlarımızla ayrışmadan, ötekileştirmeden Kartepemiz için omuz omuza çalışacağız. Bizim işimiz millete hizmet etmektir" dedi.

"Milletimiz seçimlerde bir mesaj verir" diyen Başkan Kocaman, "Milletimizin ne dediğini iyi anlamak gerekiyor. Bizler siyasetten seçiliriz, ondan sonra hizmet dönemi başlar. Önümüz ki beş yılda beni her zaman arayabilirsiniz. Bu birliktelik ve beraberlikle milletimize İnşallah güzel eserler kazandırırız. Milletimizde bunu görür ve değerlendirir. Atacağımız her adımda, alacağımız her kararda Kartepe'mizin tüm dinamikleriyle ortak hareket etmenin çok değerli olduğunu biliyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün ve yarın da meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla kentimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Yeni dönemimiz yeniden hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Kartepe Kaymakamı Öztürk: "Ortak paydamız 142 bin nüfusa hizmet etmektir"

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ise "Kartepe'nin yöneticileri olarak bir aradayız. Millet ve devletimiz tarafından görevlendirildik. Ortak paydamız 142 bin nüfusa hizmet etmektir. Kartepeli vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için bir aradayız. Halkımız seçilmiş yöneticilerimize güven duydu sorumluluk verdi. Bizlerin görevi de bu güveni boşa çıkarmadan milletimize hizmet etmektir" şeklinde konuştu.

Kartepe'de 8 aydır hizmet ettiğini belirten Kaymakam Öztürk, "Vatandaş kamudan işini hallederek ayrılacak, halledilmediyse bunun sebebini bilerek ayrılacak. Buna dikkat etmeliyiz. Bugün git yarın gel anlayışı olmaz. Yapılan hizmetlerden bizler de faydalanıyoruz. Hizmet veren ve alan olarak bir aradayız. Empati yapılarak yaklaşılan sorunların hepsi çözülür. Yeniden ve yeni seçilen belediye meclis üyeleri ve muhtarlara başarılar diliyorum. Herkes rozetini cebine koyarak hizmet etmelidir" dedi. - KOCAELİ