Kartepe Belediyesi 14. Geleneksel Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Kartepe Belediyesi 14. Geleneksel Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı

Kartepe Belediyesi 14. Geleneksel Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı

Kartepe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 14. Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıt alma işlemleri başladı. Şölen, 30 Ağustos Cuma günü saat 14.00'de İstasyon Mahallesi Meşelik Park'ta gerçekleştirilecek. Kayıt için son tarih 9 Ağustos Cuma.

19.07.2024 13:13  Güncelleme: 13:15
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Kartepe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 14. Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıt alma işlemleri başladı.

Kartepe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel sünnet şöleni bu sene 30 Ağustos Cuma günü saat 14.00'de İstasyon Mahallesi Meşelik Park'ta yapılacak. Geleneksel şölenin öncesinde ilçe genelinde kayıtlar alınmaya başlandı. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, 9 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar Kartepe Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, ya da 32 mahalle muhtarlığına kayıt formlarını doldurarak başvurularını yapabilirler. Kayıt için, Kartepe ilçe sınırlarında ikamet etmenin yanı sıra sünnet olacak miniklerin 2021 ve öncesi doğumlu olmasıyla birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi gerekiyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Her sene gerçekleştirdiğimiz sünnet şölenimiz geleneklerimizi ve dayanışmamızı temsil ediyor. Delikanlılığa ilk adımlarını atacak evlatlarımızın doyasıya eğlenmeleri için tüm hazırlıklar başladı. Kartepeli çocuklarımızın ilk mürüvvetlerini göreceğimiz etkinliğimize tüm halkımız davetlidir" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe Belediyesi 14. Geleneksel Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı - Son Dakika

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