Kartepe Belediyesi Gençlik Kampı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kartepe Belediyesi Gençlik Kampı

Kartepe Belediyesi Gençlik Kampı

Kartepe Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bir Gençlik ve Gelişim Kampı"nda gençler unutulmaz bir deneyim yaşadı. Kamp boyunca gençler sosyal, kültürel, sportif etkinliklerin yanı sıra farkındalık eğitimleri ve eğlenceli aktivitelerle bir araya geldi.

29.07.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bir Gençlik ve Gelişim Kampı"nda kamp ateşi yandı.

Doğanın kalbi Kartepe'de düzenlenen kampta gençler unutulmaz bir deneyim yaşadı. 16-18 yaş arası 25 Kartepeli gencin katıldığı geniş kapsamlı programda; sosyal, kültürel, sportif etkinliklerin yanı sıra farkındalık eğitimleri ve bir o kadar da eğlenceli aktiviteler yer aldı. 3 gece 4 gün süren kamp, yaşamın tam içinden gençlere unutulmaz anılar bıraktı.

Kampın ilk günü Gençlerin Kartepe Belediyesi Doğal Yaşam Otelinde odalarına yerleşmeleri ve Kartepe Belediyesi hizmet birimlerini tanıma amaçlı yaptıkları ziyaretle başladı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın da katılımıyla çevre duyarlılığı kapsamında eldivenlerini takıp çöp poşetlerini ellerine alan gençler çöp topladı. İlk günün gecesinde kamp merkezinde yakılan ateşin başında toplanan gençler, Başkan Kocaman'nın ev sahipliğinde sohbet, şarkılar, hikayeler ve oyunlarla unutulmaz keyifli bir gece yaşadı.

Gençler tezgah başına geçti

Kampın ikinci gününde sabahın erken saatlerinde Salıpazarı tezgahına geçen gençler esnaflık deneyimini yaşadı. Pazar esnafıyla birlikte halka hizmet eden, bol alışverişin gerçekleştiği etkinlikle emeğin kıymetini anlayan gençler daha sonra fabrika gezisinde üretim sürecini yakından inceleme fırsatı buldu. Strateji ve takım çalışması gerektiren renkli oyun Paintball etkinliği ile güne devam eden gençler gece de kamp ateşinin başında açık hava sinema keyfi yaşadı.

Gölün çevresinde pedal çevirdiler

Kampın üçüncü gününde Eşme'de göl bisikleti turuyla programa başlayan gençler, daha sonra sahildeki çevre ve görüntü kirliliğine yol açan atıkları topladı ve bir farkındalık etkinliğine daha imza attı. Derbent Osmanlı Günlük Yaşam Müzesinde eserleri inceleyen gençler tarihte ufak bir gezintiye çıktı. Daha sonra o yolculuğa Kartepe Teleferiğinde devam ettiler. Duygusal ve anlamlı bir deneyimle devam eden etkinlikte Huzurevi ziyareti gerçekleştirildi. Bu ziyaretle gençler kuşaklararası iletişimi güçlendirme ve yaşlılara saygı konularında önemli bir farkındalık kazandı. Çınarlarla sohbet eden, onların yaşam tecrübelerini dinleyen gençler yaşlıların kalplerini ısıttı. Program daha sonra kişisel gelişim etkinliği ve dart turnuvasıyla devam etti. Kamp ateşinin yakılmasıyla birlikte gençler kareoke yaptılar ve günü bitirdiler.

Son günde heyecanlı aktiviteler

Kampın son gününde esnaf ziyaretlerinde kısa süreli mesai yaparak farklı iş kollarında satışlar gerçekleştiren gençler, günün devamında ATV safari turu, zipline ve dev salıncak ile heyecanlı dakikalar yaşadı. Kampın son gününün akşamında da hem mutlu hem de hüzünlü bir veda yaşandı. Yeni tecrübeler kazanırken farklı deneyimler yaşayan gençler, dolu dolu, eğitici, öğretici, eğlenceli ve çok keyifli bir kamp programı yaşadıklarını, unutulmaz anılar biriktirdiklerini ifade ederek, Başkan Kocaman ve ekibine teşekkür etti.

"Beklediğimizden daha keyifli geçti"

Her zaman olduğu gibi kamp boyunca da gençlerle bir arada olmaya çalışan Başkan Kocaman ilki tamamlanan kamp hakkında, "Gençlerimizin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz bu kamp, beklediğimizden daha keyifli geçti. Kamp boyunca edindikleri deneyimlerle kendilerini geliştirmeleri ve güzel anılar biriktirmeleri bizler için büyük mutluluk kaynağı oldu. Çocuklarımın gözlerindeki ışık hiç sönmesin. Biz her daim Kartepeli gençler için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gençlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartepe Belediyesi Gençlik Kampı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 12:19:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kartepe Belediyesi Gençlik Kampı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement