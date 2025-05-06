Kartepe Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Sonuçlandı

Kartepe Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kartepe Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yönetiminde belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan 6 madde ele alınıp karara bağlandı. Meclis gündemine gelen Köseköy Mahallesi ve Uzuntarla Mahallesi uygulama imar planı değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis gündemine gelen Kartepe Belediyesi'ne ait bina Ataşehir Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisi için çeşitli işler komisyonuna, Ataevler Mahallesi imar planı değişikliği imar komisyonuna, 2024 mali yılı kesin hesabı plan ve bütçesi komisyonuna havale edildi. İmar uygulaması ile ilgili ortak proje kapsamında işbirliği protokolü yapılması oy birliği ile kabul edildi. - KOCAELİ