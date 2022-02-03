Kartepe Belediyesi'nde maliyet eğitimleri başladı - Son Dakika

Kartepe Belediyesi'nde hakediş ve yaklaşık maliyet hesaplaması yapan personele eğitim verildi.

Kartepe Belediyesi, belediye personeline yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılı eğitim programı kapsamında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, hakediş ve yaklaşık maliyet hesaplaması yapan teknik personele, AMP Yazılımı Uzmanı Mert Yılmaz tarafından programın yapısı ve çalışma sistemi, birim fiyat hesaplama ve analizleri, yaklaşık maliyet hesaplama, fiyat çalışmaları, teklif çalışmaları, maliyet analizi hakkında eğitim verildi.

"Eğitimlerimiz devam edecek"

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sinan Şahin, "2022 yılı için yoğun bir eğitim takvimi hazırladık. Eğitim kapsamında hakediş ve yaklaşık maliyet hesaplaması yapan teknik personele AMP yazılımı hakkında eğitim verildi. Gruplar halinde eğitimlerimiz devam edecektir" dedi. - KOCAELİ