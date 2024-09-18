Kartepe Belediyesi\'nden 957 Öğrenciye Eğitim Desteği

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Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahibi 957 öğrenciye eğitim desteği verildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına verdiği desteklerle öğrencilerin ve ailelerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Kartepe Belediyesi, her çocuğun nitelikli eğitim ihtiyacına cevap verebilmek adına sosyal destek uzmanlarınca yapılan değerlendirmeler sonucu uygun bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi desteği sağlamaya devam ediyor. Destek kapsamında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere toplam 957 öğrenciye destek verildi. - KOCAELİ