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Kartepe Belediyesi bünyesinde kar arama kurtarma ekibi kuruldu - Son Dakika
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Kartepe Belediyesi bünyesinde kar arama kurtarma ekibi kuruldu

Kartepe Belediyesi bünyesindeki Afet İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan kar arama kurtarma ekibi, 27 personelden oluşuyor. İlk yardım eğitimi ise Kocaeli İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından verildi. Ekibe ilerleyen günlerde arama kurtarma ve psiko sosyal destek eğitimleri de verilecek.

Kartepe Belediyesi bünyesinde kar arama kurtarma ekibi kuruldu
08.01.2024 - 12:57,
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Kartepe Belediyesi bünyesindeki Afet İşleri Müdürlüğü tarafından "kar arama kurtarma ekibi" kuruldu.

Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde Zabıta, Ruhsat ve Denetim, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Yardım İşleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri ve Yapı Kontrol Müdürlüklerinden oluşan ekibin içinde 27 personel bulunuyor. Kocaeli İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından kar arama kurtarma ekibine ilk yardım eğitimi verildi. Ekibe ilerleyen günlerde de arama kurtarma ile psiko sosyal destek eğitimi ve enkaz arama kurtarma konularında profesyonel uzmanlar tarafından eğitimler verilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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