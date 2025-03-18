Kartepe Belediyesi\'nden Ramazan\'a Özel Etkinlikler

Kartepe Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde hem minikler hem de büyükler keyifli anlar yaşıyor.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde, minikler neşeli ve eğlenceli anların tadını çıkarırken, onlara eşlik eden aileleri de bu coşkulu atmosfere katılarak keyif dolu dakikalar yaşadı.

"Haylaz Palyaço ve Hoca Nasreddin" ile "Küçük Balıkçı" adlı tiyatro oyunlarıyla çocuklar neşeli anların tadını çıkarırken, aynı zamanda yeni şeyler öğrenme fırsatı buldu.

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programlar, İbiş ve Nasreddin Hoca'nın eğlenceli gösterileri, geleneksel Hacivat ile Karagöz oyunları ve illüzyon performansları beğeni topladı. Programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Kartepe Sanat Evi'nde, yoğun bir katılımla Karagöz-Hacivat kukla yapımı, ahşap kandil boyama, çini tabak süsleme ve seramik kandil üretimi gibi çeşitli atölye çalışmaları da düzenlendi. Atölye çalışmalarına katılanlar kendi eserlerini yaptı. - KOCAELİ