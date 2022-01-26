Kartepe Belediyesi'nin yetkililerine ilk yardım eğitim verildi - Son Dakika

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, başkan yardımcıları ve birim müdürlerine ilk yardım eğitim verildi.

Kartepe Belediyesi, ilk yardım bilincini arttırmak amacıyla eğitimlere başladı. 2022 yılı eğitim programı kapsamında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

İş Yeri Hekimi Dr. Uğur Uçar eşliğinde bilgi veren İş Güvenliği Uzmanı Gizem Gümüş Coşan, "İlk yardım, din, dil, ırk, cinsiyet, yaş ve coğrafya ayırmaksızın insanların yaşadığı sürece başına gelebilecek ev, iş ya da trafik kazası ve afet gibi olayların sonucunda yapılacak ilk müdahaleyi kapsayan bir uygulamadır. Kazanın gerçekleştiği yerde bireylere ilk beş dakika içerisinde uygulanması mümkün olan etkili bir ilk yardım müdahalesi ile ölümlerin hemen hemen yarısını önlemek mümkün olacaktır. Bu durum ilk yardımın insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

"Eğitimlerimiz devam edecek"

2022 yılı eğitim programı kapsamında bilgi veren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sinan Şahin ise "2022 yılı için yoğun bir eğitim takvimi hazırladık. Kurumumuz çalışanlarının sertifikalı ilk yardım eğitim programlarını tamamlamıştık. Hayati önem taşıyan ve bir gün herkes için gerekebilecek bu eğitimi yönetim kadromuz için tekrarladık. Belediye çalışanlarımızın verimliliği ve motivasyonun arttırılması için kişisel gelişimden, teknik uzmanlık konularına kadar bir çok başlıkta eğitimlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu. - KOCAELİ